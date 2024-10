ASCOLI PICENO – Come scegliere spuntini freschi, o confezionati, per i bambini da consumare in sicurezza a scuola e a casa? La risposta a questa domanda arriva, direttamente alle scuole del territorio, dall’Unità operativa complessa igiene degli alimenti e della nutrizione, del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, che attraverso i propri professionisti ha realizzato, per gli istituti scolastici comprensivi, un opuscolo e due piccoli volumi dai titoli ‘Raccomandazioni per la gestione del menù degli asili nido e “Scegli il tuo spuntino da consumare in sicurezza a scuola e a casa”.

Due guide a una scelta salutare, quelle che il Servizio diretto da Antonio Santone ha prodotto prendendo come target di riferimento i bambini degli asili nido, delle scuole dellinfanzia e della primaria, redatte attraverso il coinvolgimento, oltreché degli operatori sanitari del Sian, della dirigenza e dei docenti degli Isc, dei componenti la commissione mensa delle scuole e dei responsabili del servizio di ristorazione scolastica dei Comuni.

Nell’opuscolo e nella guida dal titolo ‘Scegli il tuo spuntino da consumare in sicurezza a scuola e a casa’, il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Ast di Ascoli fornisce utili suggerimenti per consumare la frutta e la verdura a scuola, ma anche su quando fare lo spuntino, su perché è importante variarlo e quali caratteristiche nutrizionali deve avere, su quali alimenti preferire secondo i criteri della dieta Mediterranea, su come scegliere la frutta fresca e quali sono le alternative salutari da consumare, su quale bevanda abbinare con i pasti, ed ha riportato indicazioni utili per prevenire il rischio di soffocamento dei bambini mentre mangiano. Nelle Raccomandazioni per la gestione del menù degli asili nido gli operatori del Sian forniscono, invece, informazioni e consigli di buone pratiche per valorizzare ai bambini i momenti del pranzo e dello spuntino, su come renderli piacevoli per la scoperta di sapori e colori nuovi in un clima di condivisione che consenta ai piccoli di conoscere e apprezzare alimenti diversi.

“Il percorso di lavoro – spiega il direttore dall’Unità operativa complessa igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Ast di Ascoli, Antonio Santone – ha portato a individuare gli obiettivi condivisi rispetto alla sana e buona alimentazione, correlata anche alla riduzione degli sprechi, alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ai consumi alimentari a scuola, come spuntini e pranzo a mensa. Fondamentale è l’alleanza tra stakeholders quali scuola-sanità-istituzioni. Il punto di incontro tra la mission della scuola e quella delle istituzioni a tutela della salute è dato dall’esigenza di accrescere nei bambini e nei giovani, abilità spendibili nei vari ambiti e contesti: la scuola rappresenta il luogo ideale al fine di sviluppare negli studenti le relative competenze in tema di corretta e sana alimentazione, unitamente al ruolo fondamentale delle istituzioni nella comunità per la tutela della salute, promuovendo nei giovani un adeguato livello di benessere psico-fisico e sociale”.

“L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli – dice il direttore generale Nicoletta Natalini – pone particolare attenzione all’importanza della sana alimentazione, di corretti stili di vita e, soprattutto, alla promozione della prevenzione. Ringrazio il Sian per il lavoro svolto che va verso queste direzioni, oltre che verso quella, che reputo altrettanto importante, di collaborazione con le istituzioni, in questo caso la scuola”.

