MONTERUBBIANO – “Un viaggio che vi offrirà non solo l’opportunità di apprendere nuove conoscenze, ma anche di crescere come persone. La scuola è il luogo in cui i vostri sogni iniziano a prendere forma, dove ogni sfida diventa un’opportunità per scoprire il vostro potenziale. Vi incoraggio a essere curiosi, a non aver paura di fare domande e a lavorare insieme, perché è attraverso il confronto e la collaborazione che si imparano le lezioni più importanti. Non abbiate paura di sbagliare, perché è proprio dagli errori che si cresce di più. Questo è il vostro tempo per costruire il futuro, passo dopo passo. Affrontatelo con entusiasmo, rispetto e coraggio. Vi auguro un anno pieno di scoperte, soddisfazioni e successi. Buon inizio a tutti!”.

Con queste parole, la sindaca di Monterubbiano, Meri Marziali, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, ha augurato un buon anno scolastico alle alunne e agli alunni dell’Istituto Comprensivo Vincenzo Pagani di Monterubbiano, alla dirigente scolastica Annarita Bregliozzi, ai docenti e a al personale scolastico, tutti riuniti nella giornata di ieri al Polo Culturale San Francesco di Monterubbiano, per l’inaugurazione dell’Anno Scolastico 2024-2025.

Presenti all’evento la sindaca di Monterubbiano Meri Marziali, il sindaco di Moresco Massimiliano Splendiani e il vicesindaco di Lapedona Matteo Tassotti, oltre alla calorosa presenza del Prefetto di Fermo, Sua Eccellenza Edoardo D’Alascio.

Con l’occasione, è stato anche proclamato e investito il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi della Città metropolitana di Monterubbiano, Moresco, Lapedona e la nuova baby sindaca Beatrice Tomassini.

