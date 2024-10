Serie C girone B. Ottava giornata girone di andata

Ascoli ospiti il Pescara, sono 5037 gli spettatori di cui 567 ospiti stadio “Del Duca” .

Esordio sulla panchina bianconera del nuovo tecnico Mimmo Di Carlo. Ascoli con 8 punti frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con 9 reti fatte ed altrettante subite. Il Delfino arriva da capolista con 17 punti.

Patron Pulcinelli a Rete 8 prima della gara: “Mister Di Carlo era quello che pou ci piaceva di più tra gli allenatori liberi, ha esperienza, ha fatto bene in serie A, Be C, non c’era spazio per scommesse esterne, ci sono tanti allenatori a spasso ma non c’era tempo per fare altre scelte, ci da serenità e con due giorni di allenamento non ci saranno grandi sconvolgimenti, ma la sua forza la vedremo già in campo da questa sera. Tesser? cosa poco simpatica, che gradirei lasciare stare. Per Mimmo Di Carlo ho grandissima stima e fiducia, obiettivo fare del nostro meglio in ogni gara e arrivare nella zona alta dei playoff. Pescara squadra fantastica, che gioca calcio e Baldini è estremamente in gamba e alcuni giocatori forti che conosco personalmente, cè il nostro ex capitano Brosco, lo stesso Valzania che lo scorso anno era con noi, i due ai quali sono rimasto molto legato.”

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Adjapong (21’ st Alagna), Menna, Gagliolo (25’ st Quaranta), Cozzoli; Varone (34’ st Campagna), Bertini; Tirelli (21’ st D’Uffizi), Tremolada (34’ st Caccavo), Marsura; Corazza. A disp.: Abati, Raffaelli, Maurizii, Piermarini, Bando, Maiga Silvestri, Achik, Gagliardi, Silipo. Allenatore: Di Carlo

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese (1’ st Moruzzi); Valzania, Squizzato, Dagasso; Benitivegna (25’ st Merola), Vergani, Cangiano (21’ st Ferraris). A disp.: Saio, Profeta, Giannini, Staver, Meazzi, Mulè, Tunjov, De Marco, Saccomanni, Arena, Tonin. Allenatore: Baldini

ARBITRO: Ubaldi di Roma

RETI: 19’ pt Vergani (P), 9’ st Corazza (A), 11’ st Bentivegna (P)

NOTE: Ammoniti Menna (A), Brosco (P), Squizzato (P). Espulso Caccavo (A) al 44’ st. Spettatori 6.095 (2.473 abbonati) per un incasso di 49.724,12 € (rateo abbonamenti 16.250,12 €). Rec. 2’ pt, 5’ st.

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

45’st Concessi 5 minuti di recupero

44’st Espulso Caccavo, rosso diretto

42’st Espulso un componente della panchina del Pescara per proteste

40′ OCCASIONE ASCOLI, dopo un’azione offensiva manovrata bene, Marsura la mette rasoterra a centro in area, D’Uffizi impatta male e spara alto

36′ si divora un gol Merola in area il suo piattone termina alto

34′ bel cross di Caccavo per la testa di Corazza, impatta piano para Plizzarri

34′ doppio cambio Ascoli out Tremolada e Varone, dentro Caccavo e Campagna

33′ ottima manovra offensiva del Picchio, tiro cross di Marsura su cui non arriva in tuffo D’Uffizi in area piccola

25′ Ascoli fuori Gagliolo dentro Quaranta, per il Pescara fuori Bentivegna dentro Merola

20’st Sostituzione Pescara, entra Ferraris per Cangiano

20′ doppio cambio Ascoli, fuori Tirelli e Adjapong, per D’Uffizi e Alagna

15′ punizione Tremolada dai 25 metri sulla sinistra, pallone forte e insidioso sul palo opposto, respinge con difficoltà Plizzarri

12′ Secondo cambio Pescara: dentro De Marco

11′ GOL PESCARA con Bentivegna, che lasciato completamente solo in area batte a destra infila di potenza sotto la traversa di prima intenzione su cross dalla corsia opposta di Moruzzi

10′ GOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI, cavalcata di Marsura che si fa tutta la fascia sinistra, porta a spasso tre avversari e serve in area Corazza che infila al volo di prima sul primo palo anticipando Plizzarri

4′ MIRACOLO LIVIERI in uscita su un potente sinistro in area di Vergani lanciato a rete dopo l’ennesima palla persa da Menna in impostazione

2′ OCCASIONE ASCOLI, Varone filtra per Corazza palla lunga, il centravanti tocca ma Plizzarri respinge in uscita

1′ subito un cambio nel Pescara entra Moruzzi esce Crialese

PRIMO TEMPO

47′ dopo due minuti di recupero termina la prima frazione

45′ OCCASIONE ASCOLI, si invola Corazza in area, si allunga troppo la palla e sbatte contro Plizzarri

44′ OCCASIONE ASCOLI ottima triangolazione Tremolada -Tirelli, cross in area rasoterra di Tirelli per Varone che impatta ma non prende lo specchio della porta

42′ L’Ascoli reclama un rigore

32′ Ammonito Squizzato per un brutto fallo su Varone a centrocampo

24′ OCCASIONE ASCOLI ancora Marsura sfonda sulla sinistra, palla all’indietro rasoterra per Tremolada, tiro debole respinto dalla difesa

22’OCCASIONE PESCARA miracolo di Livieri su tiro ravvicinato di Vergani

19′ GOL PESCARA CON VERGANI, che sfonda sulla sinistra entra in area, tiro potente che si infila sotto al sette opposto

17′ ammonito Brosco per fallo su Tirelli sulla fascia destra, Ascoli che attacca e gioca molto in verticale. Punizione per il Picchio, sulla destra batte Tremlolada forte direttamente sul portiere, ma nessuno è pronto a ribattere

15′ botta sulla gamba per Tirelli che viene soccorso e esce a bordo campo

13′ altra occasione per l’Ascoli, lancio in area per Marsura che si butta ma non riesce ad impattare sul secondo palo

10′ OCCASIONE ASCOLI gara ad alti ritmi, Marsura si invola sulla sinistra cross perfetto per la testa di Tirelli, respinge Plizzarri, sulla ribattuta Corazza non riesce ad incidere

3′ PUNIZIONE AL LIMITE PER IL PESCARA, ammonito Menna, sfiora il gol Cangiano di pochissimo il suo tiro a giro sopra la traversa

2′ Pescara subito aggressivo schiaccia l’Ascoli nella propria metà campo

0′ inizia il match, palla agli ospiti

