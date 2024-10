COLLI DEL TRONTO – L’argomento “Il valore della diversità. Governance e parità” sarà al centro della tavola rotonda in programma venerdì 18 ottobre, alle ore 17,30 presso Villa Picena, a Colli del Tronto. Si tratta di un evento dedicato in modo particolare alle donne in azienda, organizzato dalla Partner your challenge together in collaborazione con Nicoletta Traini di Banca Mediolanum e con il Rotary Club Hatriaticum Piceno, La magia del Rotary, Manager Italia Emilia Romagna, Pari Opportunità.

Per riflettere insieme sull’argomento della governance equilibrata ed inclusiva, che non è solo questione di giustizia sociale, ma un fattore chiave per la crescita e la sostenibilità aziendale, mentre includere diverse prospettive nei processi decisionali migliora l’efficienza e la creatività. Dunque, per avere uno sguardo ad un futuro più inclusivo, moderatrice Stefania Cimino, executive professional e consulente, che guiderà le ospiti nel racconto delle loro esperienze di vita e professionali per scoprire come trasformare la diversità di genere in un vantaggio competitivo per le aziende, interverranno l’antropologa giuridica, docente e counselor Maria Rita Bartolomei, la presidente Commissione pari opportunità Marche Maria Lina Vitturini, la presidente Manager Italia Emilia Romagna Cristina Mezzanotte, la socia e responsabile amministrativa dell’azienda agricola Emidio Pepe, Daniela Pepe, e ancora, Ilaria Capponi presidente cooperativa sociale Lella 2001, Fabrizia D’Ottavio argento olimpico in ginnastica ritmica, Caecilie Hechtel, direttore generale della Covalm Orto Verde e Chiara De Marchi, divulgatrice scientifica e content creator.

L’ingresso libero, con prenotazione obbligatoria al numero telefonico 3271164160 (Nicoletta Traini).

