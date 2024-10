ASCOLI PICENO – Tempo di interviste.

L’Atletico Ascoli, compagine militante nel girone F della serie D, nel proprio portale riporta un’intervista effettuata all’attaccante Francesco Maio.

Ecco le sue dichiarazioni: “Aver pareggiato contro L’Aquila vuol dire tanto. Un pareggio che ci dà fiducia per il futuro ma dobbiamo lavorare ancora tanto. Durante la partita ho preso diversi colpi e sono uscito malconcio ma adesso sto meglio. A Fossombrone sarà una partita molto difficile contro una squadra che dà il meglio di sé in casa. Gara maschia, chi sbaglierà di meno uscirà dallo stadio con i punti in tasca. Il campionato sarà un lungo duello, non c’è una squadra ammazzacampionato. Per la vetta vedo favorite L’Aquila, Samb e Chieti”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.