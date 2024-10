ASCOLI PICENO – Appuntamento istituzionale.

Il Prefetto di Ascoli Piceno nell’odierna mattinata ha incontrato a Comunanza, presso il Centro Polifunzionale di Protezione Civile e Croce Rossa, i Sindaci dei Comuni di Comunanza, Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Montegallo, Montemonaco, Force e Rotella per l’esame delle problematiche e criticità riferite alla prossima stagione invernale.

L’esigenza prospettata dal Prefetto nell’introdurre la riunione è quella di fronteggiare nel modo migliore eventuali emergenze che dovessero insorgere nel territorio a seguito di nevicate consistenti con conseguenze sulla viabilità e sulla mobilità delle persone fragili e dei mezzi di soccorso sanitario. Quanto precede anche in considerazione delle criticità alla viabilità presenti in quei tipo quelli derivanti dalla chiusura delle galleria di “Croce di Casale” e “Roccafluvione” sulla S.S 78 e dalla necessità di utilizzo della SP 237. A tal riguardo, il rappresentante dell’ANAS presente all’incontro ha confermato la riapertura della galleria entro la data del 20 dicembre p.v. come in precedenza assicurato.

Il Prefetto ha richiamato l’attenzione dei Sindaci dei Comuni intervenuti, dei rappresentanti della Provincia, del rappresentante dell’ANAS e della Regione Marche di prestare la massima attenzione, affinché in caso di allerta neve, ma anche idrogeologica e/o idraulica, siano attivate prontamente tutte le misure di prevenzione e monitoraggio previste nei Piani Provinciali e Comunali.

In particolare in presenza di situazioni gravi di criticità idrogeologica e/o idraulica sui territori, i Comuni devono attivare i presidi di controllo del territorio per prevenire l’insorgenza di pericoli per l’incolumità pubblica, e chiedere alla Regione Marche, ove ritenuto necessario l’attivazione di presidi territoriali idrogeologici e idraulici.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta all’informazione preventiva alla popolazione residente in aree del territorio comunale ove insistono criticità importanti idrogeologiche e idrauliche sui comportamenti da tenere in caso di necessità per assicurare la massima autoprotezione.

Tutti i Sindaci dei Comuni presenti alla riunione hanno fornito ampie rassicurazioni al Prefetto sul massimo impegno rivolto dalle Amministrazioni comunali per fronteggiare situazioni di emergenza nel periodo invernale, tenendo il massimo raccordo con la Prefettura e la Regione Marche.

Gli enti proprietari delle strade sono stati sensibilizzati ad attivare tutti gli interventi antigelo e di sgombero neve in caso di precipitazioni nevose.

L’ANAS su richiesta del Prefetto ha assicurato che provvederà a diramare i codici di allerta con la specifica della non transitabilità dei tratti viari statali e ha segnalato i punti ove saranno attivati i cancelli, con relativi presidi che, ove necessari, saranno supportati dalla presenza degli organi di Polizia.

La Polizia Stradale ha fornito tutta una serie di raccomandazioni agli Enti proprietari delle strade, al fine di rendere più tempestivi gli interventi volti a consentire la transitabilità in sicurezza della viabilità provinciale.

A conclusione dell’incontro il Prefetto ha ringraziato il sindaco di Comunanza per l’ospitalità congratulandosi per la organizzazione del presidio di protezione civile operante in quella realtà territoriale e tutte le altre istituzioni presenti alla riunione per la massima collaborazione dimostrata e condivisione delle esigenze e indicazioni loro prospettate.

