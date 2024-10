Match valevole per la dodicesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2024/25.

Ascoli-Campobasso stadio “Del Duca” match valevole per la dodicesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2024/25.

Bianconeri in silenzio stampa e ritiro a data da destinarsi, tornano in campo dopo la sconfitta di Pineto. Con 8 punti in classifica e ben 7 sconfitte. Ospiti a quota 18 grazie alle 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-4-2): Livieri; Alagna, Gagliolo, Quaranta, Cozzoli; Silipo, Varone, Bando, Marsura; Tirelli, Corazza. A disposizione: Abati, Raffaelli, Maurizii, Piermarini, Adjapong, Bertini, Maiga Silvestri, Campagna, Tremolada, Achik, Gagliardi, D’Uffizi, Caccavo. Allenatore: Di Carlo

CAMPOBASSO (3-4-1-2): F. Forte; Mancini, Mondonico, Celesia; Morelli, Pellitteri, Prezioso, Pierno; R. Forte; Di Nardo, Di Stefano. A disposizione: Guadagno, Bosisio, Calabrese, Haveri, Barbato, D’Angelo, Baldassin, Scorza, Serra, Bigonzoni, Lombari, Spalluto. Allenatore: Braglia

Arbitra Restaldo della sezione di Ivrea

Reti Bando18′

Dopo un quarto d’ora in cui il Campobasso aveva controllato il gioco e le due fasi, arriva il vantaggio bianconero al 18esimo con un tiro di Bando di prima intenzione su assist di Varone, palla che si infila sotto al sette nulla può Forte.

Il pareggio del Campobasso arriva al 69esimo con Mondonico, batti e ribatti in area dopo un corner dalla destra, girata che colpisce la parte bassa della traversa e entra in rete

