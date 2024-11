ASCOLI PICENO – Grande successo ad Ascoli, e Teatro dei Filarmonici gremito, per il convegno interregionale del Fai, che ha riunito volontari e delegati di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise: oltre 200 le presenze all’appuntamento.

Il presidente nazionale del Fai, Marco Magnifico, ha tenuto a battesimo l’evento. Insieme a lui i vertici del Fondo Ambiente Italiano: il direttore generale Davide Usai; la vicedirettrice generale Fai per gli Affari Culturali, Daniela Bruno; la responsabile Ufficio Contenuti Grandi progetti Fai, Federica Armiraglio; la responsabile Area territoriale Fai, Irene Mearelli.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di scambio di esperienze tra i volontari, che ogni giorno si impegnano con passione nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Durante i lavori, sono stati presentati numerosi progetti e iniziative, a dimostrazione della vitalità e della creatività della rete del FAI nelle regioni coinvolte. Al centro del convegno le nuove sfide di domani, il racconto e la valorizzazione del territorio, il coinvolgimento dei giovani, l’aggiornamento dai Beni e sui progetti culturali nazionali del Fai, i Luoghi del Cuore e le buone pratiche.

I lavori hanno visto il saluto istituzionale del sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e l’intervento dei presidenti regionali Alessandra Stipa (Marche), Raffaele De Lutio (Umbria), Roberto Di Monte (Abruzzo – Molise).

“Abbiamo avuto un’affluenza altissima: siamo estremamente soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrati da tutti i volontari e delegati presenti – afferma la presidente Fai Marche, Alessandra Stipa -. Questo evento conferma l’importanza del lavoro di squadra e la vitalità della nostra rete territoriale: il Fai a tutela dei suoi beni, ma anche un movimento civile sempre più seguito. Ringrazio tutti i partecipanti e le istituzioni che hanno collaborato alla realizzazione di questo importante appuntamento. Sottolineo in particolar modo la forza e la passione dei giovani: con il loro racconto sempre più protagonisti del Fai. Ed è stato un grande successo per Ascoli. Molti arrivati qui sono rimasti rapiti dalla bellezza e dall’interesse per la città”.

Sul palco sono intervenuti Antonio Ranalli, capogruppo Fai Giovani Vasto; Ilario Di Luca, coordinatore regionale Fai Giovani Marche; Martina Fanini, capogruppo Fai Giovani Perugia; Antonella Di Leonardo, vice capodelegazione Fai della Marsica; Mariella De Santi, formatore locale Raccolta Fondi Delegazione Fai Ascoli Piceno; Eleonora Reali, capogruppo Fai Città di Castello e Gaetano Fiacconi, capodelegazione Fai Lago Trasimeno.

A conclusione dei lavori, i partecipanti hanno avuto la possibilità di visitare il duomo, ammirando la suggestiva cripta e lo splendido polittico di Carlo Crivelli, accompagnati dai professori Adriana Cipollini e Michele Picciolo: un’esperienza indimenticabile che ha permesso ai volontari di apprezzare ulteriormente la ricchezza del patrimonio artistico di Ascoli e delle Marche.

