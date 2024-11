ASCOLI PICENO – Octopus Energy, compagnia energetica con la missione di rendere l’energia pulita accessibile a tutti grazie alla tecnologia, sarà tra i protagonisti dell’evento “Transizione Energetica e AI: costruire il lavoro del futuro”, in programma martedì 3 dicembre alle 18.30, presso Villa Picena (Ascoli Piceno).



L’appuntamento, organizzato e promosso in collaborazione con Crea Credi Cambia, un progetto che facilita il confronto tra imprenditori, professori, ricercatori e manager, rappresenta un’occasione preziosa per approfondire l’importanza della transizione energetica in stretta relazione con lo sviluppo delle nuove tecnologie e, conseguentemente, di nuovi tipi di figure professionali.

Il programma dell’evento vedrà susseguirsi sul palco gli interventi di quattro relatori, che approfondiranno il legame imprescindibile tra tecnologia e transizione energetica, analizzandolo da diversi punti di vista: istituzionale, universitario e imprenditoriale.

A presentare ai partecipanti la propria visione e la propria esperienza saranno:

– Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno;

– Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia;

– Emanuele Frontoni, Professore di informatica UMIMC e Co-Director del VRAI;

– Danilo Falappa, General Manager & Founder INNOLIVING S.p.A.

Durante l’evento, inoltre, verranno presentati i nuovi corsi della scuola di formazione di Crea Credi Cambia, che partiranno a inizio 2025 e vedranno coinvolti tutti gli attori locali in un percorso di costruzione e condivisione di idee, contenuti e proposte volti a incentivare lo sviluppo economico-sociale del territorio.

L’evento è gratuito e aperto a tutti: è possibile confermare la propria presenza scrivendo all’indirizzo mail [email protected].

