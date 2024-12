Un tripudio di luci ha invaso piazza del Popolo e Arringo e le vie centrali della città, in una serata di festa animata anche dallo spettacolo itinerante della Compagnia dei Folli, dall’evento “Mille luci in una bolla” e dall’esperienza del simulatore “Fly Explorers”

ASCOLI PICENO – Tantissime persone hanno assistito all’accensione delle luminarie in centro storico ad Ascoli che ha aperto ufficialmente il periodo natalizio.

Un tripudio di luci ha invaso piazza del Popolo e Arringo e le vie centrali della città, in una serata di festa animata anche dallo spettacolo itinerante della Compagnia dei Folli, dall'evento "Mille luci in una bolla" e dall'esperienza del simulatore "Fly Explorers".

“È stato un momento di grande unione – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che ha dato idealmente il via alle feste natalizie. È bello vedere il centro storico pieno e vivo. Come Amministrazione lavoriamo per far sì che ci siano sempre più eventi capaci di attrarre persone e alimentare il tessuto economico e sociale della nostra meravigliosa città, che da oggi brilla ancora di più grazie a queste splendide e suggestive luci natalizie”.

Il sindaco ha anche ringraziato il Gruppo Gabrielli per aver contributo all’illuminazione di alcune vie del centro storico.

