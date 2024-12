Limitazioni, divieti di sosta e tutto quello che c’è da sapere per i cittadini e coloro che transiteranno nell’area interessata

ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale 762 del 29 novembre 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli ordina dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del 3/12/2024:

Divieto di sosta con rimozione coatta in tutta la piazza (zona antistante la chiesa) per permettere l’allestimento di una parte delle strutture previste sulle aree perimetrali;

Divieto di transito a tutti i veicoli, fatta eccezione per i veicoli impegnati nel montaggio delle strutture;

Dalle ore 14:00 del 4/12/2024 alle ore 00:00 del 10/12/2024:

Divieto di sosta con rimozione coatta in tutta la piazza (zona antistante la chiesa) per permettere l’allestimento e la permanenza delle restanti strutture;

Divieto sosta con rimozione coatte e divieto di transito a tutti i veicoli, fatta eccezione per gli autorizzati dell’organizzazione impiegati nell’allestimento e dis-allestimento, in piazza Immacolata (zona antistante la chiesa);

In data 07/12/2024 dalle ore 06:00 alle ore 14:00:

Divieto di sosta con rimozione coatta e interdizione alla viabilità veicolare in via Pesaro ambo i lati (tratto tra piazza Immacolata e via Fabriano) al fine di permettere lo svolgimento del mercato ambulante;

In data 08/12/2023 dalle ore 15:00 alle ore 17:00:

Interdizione temporanea della viabilità, secondo necessità valutate dagli operatori di Polizia Locale presenti, per il transito della processione religiosa in piazza Immacolata, viale B.Croce e via Vittorio E.Orlando;

