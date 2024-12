I provvedimenti del Comune per tutelare l’incolumità pubblica. Ecco le decisioni per queste festività natalizie su tutto il territorio locale

ASCOLI PICENO – Di seguito due ordinanze diffuse dall’Arengo il 17 dicembre.

Con l’Ordinanza dirigenziale 797 del 17 dicembre 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli dispone:

In occasione dei festeggiamenti del Capodanno, a tutela e salvaguardia del benessere, dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana; a tutela e salvaguardia del benessere animale, a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché a tutela e salvaguardia del patrimonio immobiliare e architettonico, in tutta l’area del Centro storico cittadino, zona A, come delimitata dal vigente Piano Regolatore:

Il divieto assoluto dalle ore 08:00 del 31/12/2024 alle ore 24:00 del 01/01/2025, di accensione, lancio ed esplosione di petardi, di mortaretti, di botti e prodotti esplodenti in genere, divieto assoluto di effettuare giochi pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo – anche se di libera vendita.

Con l’Ordinanza dirigenziale 796 del 17 dicembre 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli dispone su tutto il territorio del Comune di Ascoli Piceno:

il divieto di somministrazione e di vendita di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali, ad esempio vetro e lattine; è unicamente consentita la vendita per asporto; l’obbligo a carico di tutte le attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori; il divieto di utilizzo di qualsiasi contenitore pericoloso per la pubblica incolumità, quali ad esempio bottiglie e bicchieri di vetro, lattine, per il consumo di alimenti e bevande, in tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico (quali ad esempio vie, piazze,);

