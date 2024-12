ASCOLI PICENO – Si chiude una pagina importante della storia del FAI Marche e si apre un nuovo capitolo. Durante la serata degli auguri di Natale, tenutasi a Palazzo Bazzani venerdì 20 dicembre, il FAI annuncia un avvicendamento alla guida sia della presidenza regionale che della delegazione di Ascoli Piceno. Alessandra Stipa, figura simbolo di una lunga stagione di impegno e passione, concluderà il suo mandato, lasciando la carica di presidente FAI Marche e il ruolo di Capo Delegazione di Ascoli Piceno. Dopo molti anni di straordinaria dedizione, a partire dal 1° gennaio 2025, il testimone regionale passerà a Giuseppe Rivetti, chiamato a proseguire gli obiettivi del Fondo Ambiente Italiano. Rivetti, già Capo Delegazione FAI di Macerata, è professore di Diritto tributario nell’Università degli Studi di Macerata, Consigliere di amministrazione della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma e Vicepresidente dell’Associazione Arena Sferisterio di Macerata. Noto per il suo proficuo impegno all’interno del FAI, porterà avanti l’eredità di Alessandra Stipa.

Alla guida della delegazione ascolana ci sarà Erika Filipponi, che ha ricevuto il mandato dal presidente nazionale FAI, Marco Magnifico. Già da alcuni mesi collabora con Alessandra Stipa per garantire il passaggio di consegne sul territorio della provincia. Nata ad Ascoli, laurea in Economia all’Università di Pisa, un Master in Marketing e Strategia d’Impresa, manager in multinazionali del settore del lusso da molti anni. Orgogliosa della sua città natia, è entrata nel FAI come volontaria per contribuire come cittadino agli ambiziosi obiettivi del FAI, valorizzare e proteggere il patrimonio artistico e paesaggistico italiano. Il nuovo capo Delegazione coordinerà anche i gruppi afferenti della provincia e nomina Ilario Di Luca Capogruppo di San Benedetto e Francesco Santini referente per i Giovani del territorio piceno.

Il FAI ringrazia Lilli Gabrielli, Capogruppo uscente di San Benedetto, e Claudia Nardinocchi, Capogruppo uscente dei Giovani di Ascoli, per la dedizione e generosità con cui hanno operato nel FAI in questi anni.

Sotto la guida di Alessandra Stipa, il FAI Marche ha vissuto anni di crescita e di conquiste, segnati da una visione luminosa e da una capacità unica di coinvolgere comunità, istituzioni e territori attorno alla missione del FAI. «Lascio dopo molto tempo il mio ruolo sia di presidente regionale sia di Capo Delegazione di Ascoli Piceno – afferma Alessandra Stipa -. Grazie ai meravigliosi volontari che mi hanno affiancato nella realizzazione dei nostri progetti, grazie alle nostre istituzioni regionali che hanno sempre dato seguito a tante nostre richieste e sollecitazioni. Grazie a Giulia Maria Crespi, a Ilaria Borletti Buitoni, ad Andrea Carandini e a Marco Magnifico, presidenti FAI che hanno avuto fiducia in me e hanno costituito per me un esempio indiscusso di alto valore civile. Un buon lavoro a Giuseppe Rivetti, a Erika Filipponi, Ilario Di Luca e Francesco Santini e ai numerosi volontari, che continueranno a incidere profondamente nell’opera di valorizzazione delle nostre Marche».

«Ho accettato questo incarico con entusiasmo in quanto c’è un elemento importante che caratterizza la missione e le attività del FAI. Un ringraziamento speciale alle migliaia di volontari FAI che in ogni giorno offrono tempo, energie e passione nel racconto del patrimonio paesaggistico, storico e artistico della nostra straordinaria regione. Sulla scia di questi elementi Erika Filipponi è la persona giusta che sa coniugare la passione con l’organizzazione», dichiara Giuseppe Rivetti.

«Far parte del FAI significa, prima di tutto, essere volontari. L’impegno dei volontari è il cuore pulsante della nostra organizzazione, essenziale per raccontare, valorizzare e proteggere il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. L’apertura verso il territorio permette al FAI di riscoprire e custodire la ricchezza unica dell’Italia, costruendo una rete di collaborazioni orientata al bene comune», spiega Erika Filipponi.

«Un ringraziamento particolare alla presidente uscente Alessandra Stipa, al Presidente entrante Giuseppe Rivetti e alla capogruppo di San Benedetto del Tronto uscente Adele Gabrielli che da sempre hanno mostrato fiducia con grande qualità dell’approccio umano, insegnandoci stile ed evoluzione continua», sottolinea Ilario Di Luca.

«Ringrazio di vero cuore la nostra nuova Capo Delegazione, Erika Filipponi, per aver pensato a me per questo ruolo così importante. Metterò tutta la passione e la determinazione possibile per continuare, e se possibile migliorare, il lavoro fin qui svolto da chi mi ha preceduto», aggiunge Francesco Santini.

