OFFIDA – Il percorso culturale “PsycOphis – momenti 2025” continua il suo viaggio alla scoperta della psicologia accessibile a tutti. Dopo il successo del primo appuntamento, il secondo incontro si terrà il 31 gennaio alle ore 21, sempre all’Enoteca regionale.

Viviamo in una società in cui l’immagine corporea gioca un ruolo centrale nel nostro benessere psicologico e nelle relazioni sociali. L’evento offrirà un’opportunità unica di confronto e riflessione su questi temi, affrontando aspetti legati all’autostima, alla percezione del corpo e al rapporto tra bellezza e sessualità.

Il tema sarà affrontato da esperti del settore che sono le psicologhe psicoterapeute Cristiana Zippi e Ilaria Di Sabatino.

“La bellezza, l’immagine corporea e la sessualità – commenta Alessandra Premici, psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale e coordinatrice PsycOphis – sono temi strettamente intrecciati che influenzano profondamente la percezione di noi stessi e delle relazioni con gli altri. In un sistema come quello moderno è facile sentirsi distanti dall’idea di autenticità estetica. Questa iniziativa si propone di esplorare, insieme ad esperte, come i concetti di bellezza ed immagine corporea si siano evoluti nel tempo e come l’esposizione continua a determinati modelli irrealistici nei media possa influire sulla percezione del corpo e del sé. In un’epoca in cui l’immagine è spesso superficiale, è fondamentale riscoprire la bellezza come espressione unica e personale”.

La partecipazione è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. Per assicurarti un posto, ti invitiamo a prenotare subito tramite Eventbrite al seguente link:

Prenota ora il tuo posto gratuito su Eventbrite

