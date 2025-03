CASTORANO – Quando lo sport, ai suoi più alti livelli, incontra il mondo della scuola.

E’ quanto accaduto il 7 marzo presso la scuola Primaria di Castorano, con i bambini che hanno ricevuto la graditissima visita di Simone Vagnozzi, coach del tennista numero 1 al mondo Jannik Sinner e castoranese doc.

Vagnozzi, accompagnato per l’occasione dalla sindaca Rossana Cicconi e dal consigliere comunale Roberto Schiavi, si è intrattenuto a lungo con i giovani scolari parlando di sport non solo agonistico ma a tutto tondo, ovvero di come lo sport è veicolo anche di crescita umana dove valori come rispetto, umiltà e determinazione sono fondamentali per raggiungere il successo. Valori che, guarda caso, sono tutti riscontrabili nel grande campione altoatesino.

Una bella lezione di vita attraverso la leva dello sport insomma, quella vissuta dai bambini della scuola castoranese, che si sono mostrati molto orgogliosi di avere come concittadino un allenatore di tennis così importante e famoso.

“Siamo molto grati a Simone Vagnozzi – ha affermato la sindaca Rossana Cicconi -, sempre molto disponibile nonostante i suoi innumerevoli impegni. Una persona che, nonostante la sua notorietà, rimane ancorato ai valori della sua terra che sono poi quelli indispensabili per raggiungere traguardi e risultati che ognuno si prefigge. La sua visita a scuola è stata non solo molto gradita ma ha lasciato il segno”.

A Simone Vagnozzi il Consiglio Comunale di Castorano, nel corso dell’ultima seduta, su proposta delle consigliere Sara Ciotti e Giorgia Ciccanti ha approvato all’unanimità il conferimento della “Cittadinanza benemerita”, che gli verrà consegnata non appena i tempi lo permetteranno.

