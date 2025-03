ASCOLI PICENO – Tanta volontà e il giusto sacrificio per rendersi utile alla collettività.

Nella mattinata dell’11 marzo, durante una conferenza stampa svoltasi alla Galleria Insieme di Ascoli, l’associazione Wap ha presentato il nuovo direttivo.

Sara Brunone è la nuova presidente, prende il posto di Giuseppe Morganti. Massimo Di Ferdinando è stato nominato tesoriere, il segretario è Maurizio Detto. Paola Cavaliere è il vice presidente esterno con la delega di poter far iscrivere all’associazione persone che non hanno attività in centro ma che comunque sono residenti e parte attiva della zona.

Al momento sono ben 101 gli iscritti, tutti appartenenti al centro storico ascolano.

Il nuovo direttivo, nominato a febbraio, ha dichiarato di “voler proseguire il buon lavoro svolto dal precedente presidente Peppe Morganti”. Wap Ascoli, è giusto ricordarlo, è nata nel 2017 dalle ceneri della ventennale associazione Ascoli in Centro.

Il nuovo direttivo afferma in conferenza: “Ci fidiamo delle persone presenti all’interno della nostra associazione, ognuno ha le proprie caratteristiche per la crescita. Chi è propenso alla comunicazione, chi al sociale e all’ambiente, chi crea legami con imprese e altre associazioni, altri riportano le problematiche varie. Il centro, come sappiamo, presenta delle problematiche varie che sono diverse rispetto ad altri quartieri. Sia chiaro che non vogliamo scavalcare nessuno e non vogliamo farci carico di chissà cosa ma ci teniamo a dare il nostro contributo a trovare soluzioni e proporre idee e suggerimenti a chi di competenza”.

Il direttivo prosegue: “Già oggi, 11 marzo, alle 21, presso la Bottega del Terzo Settore in corso Trento e Trieste, il noto formatore Massimiliano Alvisi terrà una serata di formazione in cui verranno affrontate alcune delle tematiche che più di altre fanno la differenza per i commercianti ovvero strumenti di marketing aggiornati e tecniche per la gestione del negozio. Ci stiamo rapportando con varie imprese e con l’Unicam abbiamo abbracciato una collaborazione con l’allestimento delle vetrine di varie attività del centro con le opere realizzate dagli studenti. Abbiamo avuto anche un colloquio positivo con Massimo Massetti della Quintana di Ascoli per mettere sul tavolo delle idee per coinvolgere i commercianti nella rievocazione storica che si tiene ogni estate in città”.

Dal direttivo una bella novità: “Vogliamo introdurre l’idea di Pet Friendly, ovvero cercare di rendere Ascoli una città inclusiva anche con gli animali che possano avere accesso all’interno dei negozi del centro. Stiamo organizzando due giornate a riguardo dove cercheremo di stimolare e incoraggiare i padroni degli animali domestici ad avere un comportamento corretto nei confronti degli amici a 4 zampe aiutando anche noi commercianti. Ci piacerebbe proporre, per il centro, anche una sorta di distributore/erogatore per tutti coloro che hanno animali domestici. Inoltre c’è già una collaborazione attiva con Destinazione Ascoli, piattaforma social e digitale di Stefano Bruni, dove i commercianti possono pubblicizzare le loro attività con contenuti video che tendono a promuovere anche la città di Ascoli e le sue numerose tradizioni. Tutto realizzato a zero costi, non vogliamo gravare spese a nessuno, al massimo cerchiamo appunto degli sponsor che vogliano aiutarci a crescere”.

Il nuovo direttivo conclude: “Noi non facciamo eventi, non possiamo essere promotori di eventi. Noi vogliamo e possiamo dare suggerimenti e idee a chi deve eventualmente organizzare eventi che possono dare un aiuto ai commercianti del centro. Vogliamo essere di aiuto agli enti e lo ripetiamo, non vogliamo imporre ma soltanto suggerire. Per il bene di tutta la comunità ascolana, commercianti e cittadini. Rendere il cuore della città ancora più pulsante e intenso”.

