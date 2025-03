ASCOLI PICENO – Appuntamenti culturali.

A partire dal 22 marzo, il Teatro Filarmonici di Ascoli Piceno ospiterà Eroi dell’arte, degli

appuntamenti con l’arte e la musica per rendere omaggio al talento e alla passione di

chi ha lasciato il segno nel panorama culturale italiano e internazionale.

Il ciclo di incontri Eroi dell’arte è stato inaugurato lo scorso novembre con il concerto del

cantautore americano Dirk Hamilton e per la primavera di quest’anno prosegue con altri

3 imperdibili appuntamenti di valore.

Tutti gli eventi sono organizzati dall’associazione culturale Arteo, con il contributo della

Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e col Patrocinio del Comune di Ascoli

Piceno. I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro di Ascoli Piceno e sul

circuito Vivaticket.com

VINCENZO MOLLICA – 22 marzo ore 21

La serie primaverile degli incontri Eroi dell’Arte si apre

con un ospite d’eccezione, Vincenzo Mollica.

L’appuntamento al Teatro Filarmonici sarà una

conversazione con una delle figure più rilevanti e

autorevoli del giornalismo italiano. Il cronista

televisivo di spettacolo per eccellenza – colui che ama

definirsi “un cronista impressionista e impressionabile”

– durante la serata racconterà tutto ciò che ha

vissuto, i grandiosi personaggi che ha incontrato,

quello che ha capito e imparato nella sua

trentennale esperienza. La conversazione verrà

integrata da filmati particolarmente significativi della

storia personale del giornalista e dall’interpretazione

dal vivo di brani musicali che hanno segnato la storia

di ognuno di noi dagli anni 50’-60’ in poi.

L’evento sarà anche un’occasione per presentare il

vinile dal titolo “Tre Canzonacce”, un album di 3

canzoni con testi scritti dello stesso Mollica,

interpretate da Francesco Morettini e Nartico e

prodotte da Vittorio Ciarrocchi. In copertina, due

ritratti di Mollica disegnati da Andrea Pazienza

rendono il disco un vero e proprio oggetto da

collezione.

Questo vinile – come lo definisce lo stesso Mollica – “è

un bell’inno all’amore, all’amicizia e alla vita che vale

la pena di essere vissuta”.

link presentazione vinile

SIMONE SELLO – 18 aprile ore 21

La seconda data di Eroi dell’Arte è con Simone Sello (link).

Chitarrista, produttore musicale, compositore e giornalista

musicale di origine italiana conosciuto per la sua abilità nel

fondere diversi stili e influenze musicali. Ha collaborato con

alcuni dei più importanti nomi della musica internazionale,

tra cui Vasco Rossi (con il quale è stato co-autore di diversi

brani), Billy Sheehan (Mr. Big e Steve Vai), Aaron Carter,

Warren Cuccurullo (Duran Duran e Frank Zappa) George

Benson e Ray Charles. Inoltre, ha collaborato con

l’Orchestra del Festival di Sanremo e con la Disney.

Sello è anche un regista surrealista e utilizza questo

linguaggio artistico nei suoi spettacoli dal vivo, dove unisce

musica e narrazione visiva per creare esperienze uniche e

immersive. All’appuntamento al Teatro Filarmonici porterà

“The Storyteller’s project live”, un viaggio emotivo che

esplora temi universali e profondi, offrendo un’esperienza

che unisce musica, racconto e arte visiva in un emozionante unicum sensoriale.

ALEX ALESSANDRONI JR. – 2 maggio ore 21

L’ultimo appuntamento di Eroi dell’Arte è con Alex

Alessandroni jr. Figlio d’arte, erede di Alessandro

Alessandroni, noto collaboratore di icone come Ennio

Morricone, Nino Rota, Armando Trovaioli e Piero

Umiliani e noto “fischio” delle musiche di Ennio

Morricone, Alex è cresciuto negli studi di

registrazione di Roma, immerso nell’universo sonoro

di suo padre. Dal 1988 a oggi, il suo percorso lo ha visto

collaborare con alcuni dei più grandi artisti della

scena internazionale, sia in studio che dal vivo, tra cui

Whitney Houston, Stevie Wonder, Christina

Aguilera, Bobby Brown, Babyface, Pink, Nelly

Furtado, Faith Evans, Don Felder, Paul Stanley,

Chaka Khan, Patti LaBelle, Supersonic Blues

Machine e molti altri. Ha inoltre collaborato con

numerosi artisti italiani, tra cui Jovanotti, Vasco Rossi,

Tiziano Ferro, Fedez, per citarne alcuni.

Dopo una straordinaria carriera che lo ha portato a calcare i palchi di tutto il mondo al

fianco di leggende della musica, Alex Alessandroni Jr. presenterà al Teatro Filarmonici il

suo progetto di piano solo: “Melodies of Life”. Un viaggio musicale intimo e

coinvolgente, che raccoglie 14 composizioni scritte dal 2003 ad oggi, espressione di una

ricerca artistica profonda e di una vita dedicata alla musica.

