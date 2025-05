ASCOLI PICENO – Iniziativa sportiva ma anche sociale per il capoluogo.

Questa mattina, 14 maggio, alla sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo ad Ascoli, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto “Lo sport e la medicina sportiva” e dei convegni di salute, benessere e formazione organizzati per Ascoli Città Europea dello Sport 2025.

Hanno partecipato il vicesindaco Massimiliano Brugni, l’assessore allo Sport Nico Stallone, il Direttore generale dell’Ast Ascoli, Antonello Maraldo, il direttore sanitario dell’Ast Ascoli, Maria Bernadette Di Sciascio, e i rappresentanti dell’associazione Medico dello Sport Marche.

Nell’ambito della progettualità sono in programma ‘I venerdì della scienza dello sport’ ai quali prenderanno parte, in qualità di relatori, diversi professionisti dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli.

Antonello Maraldo afferma: “Il ruolo dell’Ast è quello di esserci in modo diretto, con i professionisti, e in modo indiretto, attraverso le relazioni che poi portano alla condivisione, come in questo caso con gli enti, di spazi, progetti e iniziative aventi a tema la salute”.

Maria Bernadette Di Sciascio prosegue: “Quando si parla di sport, si parla di prevenzione, in particolare di prevenzione primaria. In questo momento tra i principali mali del nostro tempo ci sono le patologie croniche e la solitudine e lo sport favorisce l’invecchiamento attivo e l’inclusione. L’azienda sanitaria c’è e ci deve essere sempre per questo genere di iniziative”.