ASCOLI PICENO – L’artista ascolano Stefano Tisi ha compiuto da poco 40 anni festeggiando con una grande festa all’insegna della musica e dello spettacolo circondato da tanti colleghi musicisti, comici, cantanti e presentatori con cui ha collaborato nei suoi oltre venti anni di carriera artistica celebrati di recente con un sold out a Piazza del Popolo di Ascoli Piceno.

Non poteva mancare però una nuova canzone a modo suo: “SE SONA E SE CANTA!” Stefano con una travolgente tarantella, dal sound genuino e popolare, ironizza sui “problemi” che tutti noi iniziamo avere dopo i quarant’anni, ovvero dopo gli “ANTA”.

Il brano , in distribuzione su tutti i digital store, diventato virale su TikTok con il ritornello “Se sona e se canta, la vita dopo gli anta”, è un uscito anche su YouTube e sulle tv regionali con un divertentissimo videoclip: Stefano, in un ipotetico concerto, canta la sua canzone circondato da cinque musicisti non proprio giovanissimi ma con una energia e voglia di divertirsi da fare invidia a tutti i ventenni.

Nel video c’è lo zampino dell’attore ascolano Walter Galotto che ha curato il casting e quindi ha portato davanti alla telecamera Annunziata Bastiani, Giuseppina Ricci, Vittorina Marinelli, Enzo Simonelli ed Ennio Di Andrea.

La produzione esecutiva e la regia sono ovviamente di Tisi che come sappiamo, oltre alla musica e alla comicità, è anche un produttore artistico e televisivo sempre più in crescita anche sul panorama nazionale; da qualche giorno ha anche annunciato la sua nuova etichetta e distribuzione discografica “Non Solo Musica Records”.

“Mi piacerebbe festeggiare con il pubblico, fare una grandissima festa con la gente” – ci racconta Stefano emozionato – “non è facile, sto cercando una soluzione ma occorrono un grande spazio, risorse e la burocrazia è sempre più articolata, spero di realizzare anche questo desiderio”.

Questa estate, oltre ai suoi spettacoli, Stefano Tisi sarà protagonista di trasmissioni televisive in Marche, Abruzzo e Molise. Inoltre sarà in giro per l’Italia al fianco di tanti artisti e nomi di spessore come consulente e supporto tecnico.

