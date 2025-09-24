ASCOLI PICENO – WAP Dogs Love Ascoli, in collaborazione con CIAM e le associazioni del territorio, presenta la prima edizione di “Dogs Love Ascoli”, un evento interamente dedicato al benessere degli animali e alla sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza del rispetto degli spazi comuni.

L’iniziativa intende promuovere una città sempre più pet-friendly, dove piccoli gesti di responsabilità, come la raccolta dei bisogni dei propri cani, contribuiscono al decoro urbano e alla convivenza civile. Una città attenta agli animali non è solo più inclusiva, ma genera anche benefici sociali, economici e turistici.

IL PROGRAMMA

Gazebo in Piazza Arringo

• Mattina (9:30 – 12:30)– Incontri con le scuole San Domenico e Malaspina, a cura del Dott. Marco D’Emidio, della Scuola Italiana Cani da Salvataggio e dell’Oasi Rifugio Appa, per parlare di salute, adozioni responsabili ed emergenze.

• Pomeriggio (16:30 – 18:00) – “Conosciamo meglio Fido” con il team di Scodinzolandia, che offrirà consigli pratici per il benessere dei cani e per rafforzare il rapporto con i proprietari.

• Dalle 18:00 in poi – Passeggiata e Aperitivo a 6 zampe: partenza dal centro storico e arrivo in Piazza del Popolo, con occasioni di socializzazione, gadget e iniziative speciali negli esercizi aderenti.

Un segnale per la comunità



“Dogs Love Ascoli” vuole essere non solo una festa per i nostri amici a quattro zampe, ma anche un segnale concreto di civiltà e attenzione verso l’ambiente, favorendo una città più viva, inclusiva e attrattiva.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.