ASCOLI PICENO – Sabato 4 ottobre 2025 al Teatro Ventidio Basso, alle ore 17.00, è in programma lo spettacolo “Halloween con Lucilla”, uno show di circa 70 minuti che vedrà protagonista la “Fatina del sole” insieme alle sue immancabili ballerine Lunetta, Stellina, Celeste e Sirio che, durante lo show, non mancheranno di trasformarsi in fantasmi streghe, zombie, lupi mannari e tantissime altre mostruose creature, spaventose ma comunque pensate per non impaurire oltremodo i più piccoli.
