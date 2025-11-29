COLLI DEL TRONTO – Dopo anni segnati dalle conseguenze del sisma che, a partire dal 24 agosto 2016, ha interessato il territorio comunale, torna pienamente fruibile l’Aula Magna “G. Impastato” del complesso scolastico “Falcone e Borsellino” che è stata inaugurata sabato 29 novembre.

L’intervento rientra nel quadro della ricostruzione pubblica post-sisma: in seguito agli eventi sismici, l’edificio aveva evidenziato danni rilevanti alle tamponature e alle strutture, tanto che con ordinanza sindacale, nel febbraio 2017, era stata predisposta la chiusura e avviata la messa in sicurezza. Successivamente, i lavori sono stati inquadrati nella programmazione della ricostruzione tramite le ordinanze dedicate, fino all’inserimento nel “Programma Straordinario di Ricostruzione”, per il recupero delle strutture scolastiche nelle regioni colpite.

L’Aula Magna “G. Impastato” è stata oggetto di un intervento articolato di adeguamento sismico che ha previsto, tra le principali opere: demolizione dei timpani esistenti, installazione di capriate reticolari in ferro, incremento dell’orditura secondaria in legno lamellare della copertura, rinforzo e consolidamento delle tamponature esterne, realizzazione del cappotto esterno, coibentazione della copertura, oltre a impianto fotovoltaico, impianto autonomo per acqua calda, linea vita e opere di finitura. Le lavorazioni sono state accompagnate da puntellamenti e ripristini strutturali mirati.

Sul fronte economico l’importo complessivo dell’operazione è stato di 503 mila euro, finanziamento autorizzato con Decreto USR. La conclusione delle opere è stata registrata il 28 ottobre, con collaudo strutturale consegnato il 24 novembre.

“Questa inaugurazione – commenta Luca Morganti, sindaco facente funzione di Colli – rappresenta così non solo la restituzione di uno spazio centrale per la vita scolastica, ma anche un tassello concreto nel percorso di messa in sicurezza e rilancio dell’edilizia pubblica nel cratere sismico”.

La dirigente Monica Grabioli ha ribadisco come l’Amministrazione sia molto attiva ne territorio e sempre vicina alla scuola.

Presenti all’inaugurazione, il consigliere regionale Andrea Cardilli e il Commissario alla Ricostruzione Guido Castelli.

“Siamo molto vicini a questa scuola – dichiara Cardilli – e ci tenevamo particolarmente a sostenere le tante iniziative che ogni giorno vengono realizzate. Oggi, con la nuova apertura dell’Aula Magna, si concretizza un impegno preso: una promessa mantenuta. Grazie a un incremento delle risorse siamo riusciti a risolvere una criticità e a restituire alla comunità scolastica uno spazio fondamentale, che sarà il cuore di attività, incontri ed eventi per studenti, docenti e famiglie”.

“Come istituzioni abbiamo fatto la nostra parte – conclude Castelli – mettendo a disposizione della comunità uno spazio rinnovato e utile alla socializzazione e alla vita quotidiana. Questo intervento è stato possibile grazie al contributo e all’impegno di tutti i soggetti coinvolti e alla collaborazione del territorio. Desidero però ricordare un principio fondamentale: ciò che viene realizzato e consegnato alla comunità va gestito con cura e rispettato, perché la qualità e la durata di questi luoghi dipendono anche dai comportamenti di ciascuno di noi. Quando si danneggiano arredi, attrezzature, scrivanie o pavimentazioni, il costo della riparazione ricade sempre sulla collettività, cioè sui cittadini. Per questo rivolgo un invito soprattutto ai più giovani: abbiate rispetto degli spazi e di ciò che vi viene affidato, perché sono luoghi pensati per voi, per favorire relazioni positive e attività lecite, e perché possano restare belli e fruibili nel tempo. Sono certa che Colli saprà dimostrare, ancora una volta, il valore della propria comunità: una comunità unita, responsabile e capace di prendersi cura di ciò che ha. Viva Colli e auguri a tutti”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.