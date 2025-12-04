L’occasione perfetta per trovare quel regalo di Natale che ti sta facendo impazzire, lascia stare le offerte online, vieni al mercatino

ASCOLI PICENO – Questo mese il Mercatino Antiquario di Ascoli Piceno ci sarà questo weekend: 6-7-8 dicembre. Tre giorni pieni di vintage, antiquariato, memorabilia, curiosità, oggetti da collezione, stampe, retro games, handmade e tanto altro.

L’occasione perfetta per trovare quel regalo di Natale che ti sta facendo impazzire: lascia stare le offerte online, vieni al mercatino.

È green, è bello e vuoi mettere la soddisfazione di ravanare tra gli stand e trovare l’occasione giusta?

Sabato, domenica e lunedì intera giornata dalle 9-19 il mercatino si svolgerà in corso Trieste invece che piazza Arringo iniziando già da sabato mattina.

