SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Prende il via il progetto “GiraRe”, promosso dall’Unci AgroAlimentare, con la collaborazione scientifica dell’Università Politecnica delle Marche, il cui scopo è rafforzare la resilienza climatica della pesca di pesce azzurro e della mitilicoltura nel Mediterraneo.

Il progetto, rientrante nel Programma nazionale triennale della Pesca e dell’Acquacoltura finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, sarà presentato giovedì 18 dicembre, alle ore 10,30, a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, presso la Facoltà di Economia “Giorgio Fua”, a Palazzo Vannicola, in via del Mare, 220.

Il programma dei lavori della giornata, incentrata sul tema “Scenari e prospettive del comparto piccoli pelagici e mitilicoltura in Adriatico”, prevede i saluti istituzionali del vice presidente nazionale Unci e presidente regionale Unci Marche, Antonio Bruni, del presidente della commissione Pesca e Agricoltura della Regione Marche, Andrea Maria Antonini, e del comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, Giuseppe Quattrocchi.

Al convegno interverranno il docente dell’Università Politecnica delle Marche, prof. Carlo Cerrano, la ricercatrice dell’Istituto scientifico privato “Pesca e Ricerca Innovativa” Partner in Service riconosciuto dal Masaf, Biologa dott.ssa Barbara Zambuchini, il responsabile Business Development e-Fish, dott. Massimo Di Roma, e il presidente nazionale Unci AgroAlimentare, Gennaro Scognamiglio. Il convegno sarà moderato dal giornalista, Luigi Basile. A seguire piccola degustazione prodotti ittici.

Destinatari del progetto sono i pescatori di cooperative e consorzi del settore, organizzazioni di produttori del pesce azzurro e imprese operanti nell’ambito della mitilicoltura, allo scopo di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini e sulle risorse alieutiche, garantendo al tempo stesso sostenibilità economica, ambientale e sociale, attraverso l’elaborazione di modelli di cogestione partecipata con i pescatori del pesce azzurro e con gli operatori degli allevamenti di mitili, ma anche con il miglioramento della resilienza degli ecosistemi marini costieri e sviluppando una governance locale rispondente agli obiettivi.

Punti qualificanti del progetto sono dunque la cogestione partecipata, l’innovazione tecnologica e la valorizzazione circolare degli scarti. Strategia, modelli operativi e buone pratiche potranno costituire un riferimento da adottare, con le dovute analisi dei contesti specifici, anche in altri areali marini.

Finanziato dal “Programma Nazionale Triennale Pesca e Acquacoltura 2025-2027”, MASAF DG PESCA – PEMAC V – CUP J88H25001660001

