ASCOLI PICENO – Con Cenerentola. Rossini all’opera di Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani prosegue domenica 25 gennaio la stagione dedicata ai ragazzi del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno promossa dal Comune con l’AMAT e il contributo della Regione Marc e del MiC.

Con Cenerentola entriamo nel mondo dell’opera, per assistere alle vicende di un grande compositore, Gioachino Rossini, colto nel momento della creazione artistica. Viene immaginato immerso nel suo mondo musicale, nella sua quotidianità, travolto dagli impegni, ossessionato dal cibo e dalla pigrizia. In scena ci sono tre personaggi: la Musica, personificata dal maestro Rossini, le Parole, cioè il librettista Jacopo Ferretti, e il Canto, una giovane ragazza di nome Angelina, addetta alle pulizie in teatro, che aiuta i due artisti ottocenteschi a unire musica, parole e canto nell’opera lirica La Cenerentola. Tre personaggi che giocano in una girandola di emozioni, intrecciandosi come fili a comporre immagini, quadri poetici surreali e comici sulla trama della celebre fanciulla che perde la scarpetta.

Lo spettacolo fa parte del progetto Favole in Forma Sonata, percorso di avvicinamento alla musica tramite il confronto tra le forme musicali classiche e le forme narrative teatrali.

Gli autori dello spettacolo sono Pasquale Buonarota, Nino D’Introna e Alessandro Pisci, adattamento musicale e al pianoforte di Diego Mingolla, in sena ci sono Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci e Mirjam Schiavello, la regia è di Nino D’Introna, le scene di Lucio Diana, i costumi di Roberta Vacchetta, le luci di Bruno Pochettino.

Per informazioni biglietteria del Teatro (0736 298770), vendita biglietti on line su WWW.VIVATICKET.COM. Inizio spettacolo ore 17.30.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.