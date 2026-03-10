OFFIDA – “Trasformare le segnalazioni di alcuni cittadini del centro storico, su temi che conosciamo bene, in opportunità di miglioramento”.

È questo lo spirito con cui l’Amministrazione comunale di Offida, guidata dal Sindaco Luigi Massa, ha raccolto e risposto alla petizione di alcuni residenti del centro.



Lontano da logiche di chiusura, la Giunta ha scelto la via della trasparenza e del dialogo, inviando una lettera di risposta dettagliata a tutti i firmatari.



Un atto dovuto, ma soprattutto un segnale chiaro: “L’ascolto dei cittadini e l’attenzione alle esigenze del territorio sono alla base della nostra azione amministrativa quotidiana”, dichiara il sindaco Massa.



La petizione ha toccato diversi aspetti della vivibilità del centro storico, dalla sosta e viabilità alla manutenzione degli spazi pubblici e all’illuminazione. “Abbiamo esaminato ogni punto con la massima attenzione e senso di responsabilità, trattandosi di tematiche che certo conosciamo approfonditamente”, prosegue il primo cittadino.



“Nella nostra lettera, firmata dall’intera Giunta, abbiamo voluto ringraziare i cittadini per il loro contributo civico e fornire risposte chiare e trasparenti, spiegando nel dettaglio lo stato dell’arte, le criticità oggettive e le soluzioni che, nei limiti delle risorse e delle normative, siamo già impegnati a perseguire”.



Numerosi cantieri in procinto di partire, all’avanzamento dei lavori per il nuovo plesso scolastico, e al costante sostegno agli eventi e alle iniziative che animano e tengono vivo il centro storico, rafforzando quel senso di comunità.



“La nostra azione – sottolinea il Sindaco Massa – è sempre improntata alla collaborazione costruttiva. Siamo convinti che il confronto leale e trasparente con i cittadini, anche quando emergono problemi, sia la strada maestra per governare e trovare insieme le soluzioni migliori. Il dialogo istituzionale, sulle cose possibili, è un metodo che dimostra amore per il nostro paese e che noi intendiamo premiare con il massimo impegno e disponibilità”.



L’Amministrazione Comunale ribadisce infine la propria porta aperta per chiunque voglia contribuire, con spirito propositivo, alla crescita e al benessere della comunità offidana.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.