ASCOLI PICENO – Il Bim Tronto conferma il suo importante impegno in

prima linea per favorire lo sviluppo e la valorizzazione del Piceno, comprendendo

tutte le peculiarità che rientrano al suo interno.

Attraverso la preziosa sinergia con l’Università Politecnica delle Marche e Amap, il

Bim Tronto riuscirà a favorire la realizzazione di una filiera vivaistica integrata,

certificata e sostenibile per la produzione di piante di Ascolana tenera (che è alla

base del Disciplinare di produzione Oliva Ascolana del Piceno DOP), combinando

tecnologie tradizionali e innovative, con l’obiettivo di supportare la competitività

della filiera e, in futuro, di includere altre varietà di olivo per garantire l’autonomia

vivaistica regionale e la conservazione della biodiversità agraria marchigiana. A ciò

inoltre andranno ad aggiungersi ulteriori e nuove strategie volte a valorizzare altri

prodotti tipici quali castagne, marroni e tartufo.

“Il territorio Piceno permette al turista di passare agevolmente dal mare alla

montagna – commenta Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto. – Il turismo

resta sempre tra i principali obiettivi del Bim Tronto. Quello secondario, invece, è

l’agricoltura e gli aspetti che la circondano. Su questa stiamo investendo molto.

Insieme all’Università Politecnica delle Marche e all’Amap, partiremo con questa

progettualità che permetterà di rafforzare il vivaismo olivicolo regionale per

l’Ascolana tenera. Siamo la patria della produzione di Oliva Ascolana del Piceno

DOP alla cui base c’è proprio l’impiego dell’Ascolana tenera, ma serve un vivaio nel

territorio dove poter trovare piante certificate di questa varietà. L’altra importante progettualità che svilupperemo è quella legata a marroni e

castagne che sono presenti all’interno del 95% del territorio Piceno. Anche questo

prodotto rappresenta un’eccellenza e crediamo possa diventare un rilevante volano

per opportunità lavorative sul territorio.

Altro progetto infine è quello legato al Tartufo Piceno. A Venarotta avvieremo una

prova sperimentale di coltivazione del tartufo bianco pregiato in cui verranno

impiegate piante micorizzate prodotte presso il centro di tartuficoltura di Amandola.

Come ben sappiamo il tartufo nero è coltivabile, mentre quello bianco no. Ecco

quindi che inizieremo questa sperimentazione in uno dei nostri comuni che fanno

parte dell’Associazione nazionale Città del Tartufo. L’obiettivo è quello di valorizzare

queste aree per offrire sempre più un prodotto unico e certificato del nostro

territorio”.

Il progetto per la produzione di piante di Ascolana tenera rappresenta una risposta

strategica, innovativa e sostenibile alle criticità storiche della filiera vivaistica

olivicola marchigiana, nel caso specifico per sopperire alla mancanza di piante

certificate per la produzione di Oliva Ascolana del Piceno DOP. Una produzione di

eccellenza profondamente radicata nell’identità agraria e culturale delle Marche.

L’intervento previsto integra due approcci complementari (propagazione

convenzionale e micropropagazione) creando sinergie territoriali tra soggetti pubblici

(Amap), accademici (Università Politecnica delle Marche) e privati, che

rappresentano la formula ottimale per la generazione di ricadute socio-economiche

concrete e la tutela della biodiversità agraria.

Allo stesso tempo, attraverso una convenzione siglata, si andrà a favorire la

conduzione di un’attività di ricerca finalizzata a verificare l’idoneità fitosanitaria e

l’identità varietale di accessioni di castagne e marroni delle Marche che saranno

introdotte all’interno del campo catalogo castagno.

Infine, si provvederà altresì a contribuire alla definizione di un modello di

coltivazione sostenibile del tartufo bianco pregiato nel Piceno, attraverso lo studio

integrato degli ambienti produttivi naturali e il confronto con siti non produttivi, al

fine di individuare indicatori ecologici, vegetazionali e gestionali utili alla

progettazione di nuovi impianti tartufigeni e alla riqualificazione delle aree vocate.

“Questi progetti coniugano le tipicità, espressione autentica della cultura del

territorio, con l’innovazione, elemento imprescindibile per garantire competitività e

sostenibilità economica e sociale alle nostre imprese – spiega Renato Frontini,

presidente AMAP- Ascolana tenera, tartufo bianco pregiato e marroni rappresentano

una significativa diversificazione produttiva che, oltre a incrementare l’attrattività

turistica del territorio, risponde all’esigenza di multifunzionalità dell’impresa

agricola, contribuendo a proteggerla dalle oscillazioni dei mercati legati alle colture

tradizionali marchigiane. Tali progettualità possono, altresì, concorrere alla

valorizzazione delle aree interne della regione, favorendo l’emergere di nuove

opportunità imprenditoriali e stimolando l’iniziativa dei giovani.

AMAP, con il supporto del BIM e in collaborazione con UNIVPM, si impegnerà

affinché queste iniziative producano fin da subito ricadute concrete e misurabili sui

territori e, in particolare, sul sistema delle imprese agroalimentari.”

“La messa a punto di un protocollo di micropropagazione per l’Ascolana tenera

consentirà di superare alcune limitazioni della propagazione convenzionale –

commenta Enrico Maria Lodolini, Prof. Associato dell’Università Politecnica delle

Marche – Tale tecnica permette di velocizzare la produzione di piante a 10-12 mesi,

aumentare il tasso di moltiplicazione, ottenere uniformità genetica, fitosanitaria e

qualitativa del materiale propagato e consentire la conservazione ex situ del

germoplasma. Le attività di ricerca saranno svolte presso il laboratorio di

micropropagazione allestito presso la sede di Ascoli Piceno del corso di Laurea

‘Sistemi Agricoli Innovativi’ (SAI) del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e

Ambientali dell’UNIVPM e i risultati consentiranno di porre le basi per una futura

filiera di produzione di piantine micropropagate certificate in collaborazione con

Amap e i vivai locali”.

“Lo studio dei fattori ambientali ed ecologici è fondamentale per comprendere i

meccanismi che regolano la produzione del tartufo bianco, specie altamente esigente

alle condizioni del suolo, del clima e della vegetazione associata – sottolinea Ivan

Castelli, ricercatore dell’Università Politecnica delle Marche. L’analisi integrata di

questi elementi consente di individuare gli indicatori chiave di produttività, utili sia

per migliorare la gestione e la conservazione degli habitat naturalmente vocati, sia

per replicare tali condizioni in contesti di nuova realizzazione. Questo approccio

permette infatti di proiettarci verso tartufaie coltivate, riducendo l’incertezza

produttiva e contribuendo alla valorizzazione economica e ambientale dei territori

interessati”.

“Il recupero della biodiversità, soprattutto delle varietà di castagne a forte rischio di

erosione genetica e la conservazione all’interno di un campo catalogo – chiude infine

Sergio Murolo, Prof. Associato dell’Università Politecnica delle Marche – effettuato

negli anni grazie alla stretta collaborazione tra AMAP e D3A, garantiranno la

sopravvivenza di “piante madri” geneticamente certe ed esenti dalle principali

problematiche fitosanitarie. Il campo catalogo biodiversità castagno marchigiano,

oggi sostenuto anche dal BIM e dal Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga,

costituirà sempre più un punto di riferimento a livello regionale ma con forte

collegamento con gli altri campi catalogo biodiversità a livello nazionale.

L’eccellenza scientifica è garantita dai laboratori del D3A, responsabili delle attività

di diagnostica e monitoraggio”.

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