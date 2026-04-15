ANCONA – Il 16 aprile, alle ore 10 alla Loggia dei Mercanti di Ancona, si svolgerà la cerimonia del Premio Impronta d’impresa, riconoscimento tributato da Camera Marche alle imprese a titolarità femminile marchigiane che hanno lasciato il segno con progetti innovativi negli ambiti di internazionalizzazione, sostenibilità, digitale, turismo/cultura.

Un’occasione per parlare di impresa femminile e delle misure predisposte dal sistema camerale per incentivare la misura della parità di genere in azienda. Partecipano, oltre alle imprese premiate da tutta la regione, Tiziana Pompei (Vice Segretario Generale Unioncamere), Federica Capriotti (Presidente Comitato Imprenditoria Femminile delle Marche), Gino Sabatini (Presidente Camera di Commercio delle Marche) , Francesca Pantaloni (Assessore Regionale Marche alle Pari Opportunità), Roberta Leri (Presidente Commissione Pari Opportunità Regione Marche), Orlanda Latini (Assessore alle Pari Opportunità Comune di Ancona).

Soprattutto racconteremo storie d’impresa molto interessanti e relative ad ambiti produttivi molto diversi tra loro: dal turismo archeologico all’upcycling in automotive, dalla sostenibilità nel settore beauty alla filiera corta agroalimentare.

Per chi non potrà intervenire, anche in considerazione del concomitante sciopero (e flash mob ad Ancona) per il rinnovo del contratto di lavoro Fnsi-Fieg : sarà mia cura inviarvi schede, foto e riferimenti delle imprese, con i corsivi dei relatori, se voleste tornare poi sulla notizia.

grazie e a prest

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