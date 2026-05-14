Al termine dello spettacolo verrà offerta una degustazione di olio e vino dell’Azienza Agricola 100 Torri e Cantina Tavio. Ecco tutte le info

ASCOLI PICENO – Evento culturale e musicale.

Quarto ed ultimo appuntamento con la musica all’interno della nona edizione della Primavera Chitarristica, serie di quattro recital musicali dedicati alla chitarra classica.

Partner ufficiali del Festival sono il Comune di Ascoli Piceno, l’Istituto Musicale “G. Spontini” e Fondazione Carisap.

Questo concerto è pensato per mettere in luce la chitarra in due tra i più significativi contesti solistici della sua storia, attraverso prospettive cameristiche e concertanti di grande valore musicale. Il programma ruota attorno a due capisaldi del repertorio, presentati in versioni che ne esaltano la forza espressiva e la versatilità timbrica.

Il primo dei brani sarà il Quintetto per chitarra n. 7 in Si minore di Luigi Boccherini, presentato nell’adattamento per quartetto di clarinetti del M° Massimiliano Laudadio ed eseguito dall’Ensemble Euridice, una formazione che nasce con l’intento di proporre al pubblico un repertorio che solitamente è destinato soltanto ad “uso e consumo” delle orchestre da camera e sinfoniche, con notevole impegno tecnico dei musicisti dato che la mole di lavoro esecutiva richiesta ordinariamente ad una classica orchestra è attribuita ai soli strumenti a fiato.

Il secondo capolavoro presentato sarà il Concerto per chitarra n. 1 in Re Maggiore di Mario Castelnuovo-Tedesco, nella sua riduzione per chitarra e pianoforte, eseguito dalle sorelle Claudia Canzian al pianoforte ed Eleonora Canzian alla chitarra solista, la quale lo scorso giugno ha preso parte alla masterclass “The Guitar and the Orchestra” tenuta dal M° Pablo Márquez, un’importante occasione di approfondimento dedicata al repertorio concertistico per chitarra e orchestra. Nell’ambito del corso ha avuto l’opportunità di esibirsi in qualità di solista con tale brano, accompagnata dall’Orchestra dell’Accademia Amadè di Bologna, diretta dal M° Juan Miranda, rappresentando un significativo momento di crescita artistica e professionale.

Al termine dell’evento verrà offerta una degustazione di olio e vino dell’Azienza Agricola 100 Torri e Cantina Tavio.

Il concerto si svolgerà ad Ascoli Piceno presso l’Auditorium “Emidio Neroni” con inizio alle ore 18 il 17 maggio.

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