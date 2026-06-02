Comportamenti responsabili e civili saranno fondamentali per far sì che la giornata si trasformi in una vera festa dello sport, evitando limitazioni o conseguenze in vista del prossimo appuntamento del 7 giugno

ASCOLI PICENO – Si è riunita il primo giugno presso la Prefettura la Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo. L’incontro ha permesso di definire tra tutte le autorità coinvolte, le modalità di svolgimento dell’iniziativa organizzata dal Comune di Ascoli Piceno, nata per offrire alla cittadinanza e ai tifosi un momento di aggregazione e vicinanza alla squadra, impegnata nella finale di andata per la promozione in Serie B.

L’evento prevedrà l’allestimento di un maxischermo (delle dimensioni di 6m x 3,5 m) all’interno dello stadio “Cino e Lillo Del Duca” per assistere in diretta alla sfida Union Brescia-Ascoli

Al termine del tavolo tecnico, sono state stabilite le seguenti linee guida per garantire il corretto svolgimento della manifestazione. L’evento verrà gestito a tutti gli effetti come una manifestazione sportiva e l’ingresso sarà completamente gratuito. L’afflusso del pubblico sarà contingentato fino a 5.000 unità (fermo restando che per una visione ottimale il numero auspicabile dei presenti possa essere al massimo di 4000), limite corrispondente alla capienza massima della Curva Nord, unico settore adibito per assistere all’evento.

In conformità con le normative vigenti per le manifestazioni sportive:

non sarà possibile entrare in campo;

non sarà consentito l’accesso ai soggetti destinatari di DASPO;

è severamente vietato introdurre all’interno dell’impianto materiale pirotecnico (es. fumogeni, petardi o fuochi d’artificio). Il Comune di Ascoli Piceno e tutte le istituzioni coinvolte rivolgono un appello alla tifoseria e alla cittadinanza affinché vengano rispettate rigorosamente le regole stabilite. Comportamenti responsabili e civili saranno fondamentali per far sì che la giornata si trasformi in una vera festa dello sport, evitando limitazioni o conseguenze in vista del prossimo appuntamento del 7 giugno.

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