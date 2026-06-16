La partecipazione è gratuita. Per prendere parte agli incontri è necessario portare un tappetino o un asciugamano. È consigliata la prenotazione al numero 3495711408

APPIGNANO DEL TRONTO – Prenderà il via martedì 23 giugno ad Appignano del Tronto il ciclo di lezioni gratuite di yoga promosso dall’Unione Sportiva Acli – Comitato Provinciale Ascoli Piceno/Fermo APS, in collaborazione con il Comune di Appignano del Tronto e con il Centro Hara – Scuola di Yoga.

Gli incontri si terranno ogni martedì, dalle 19 alle 20, presso il Parco Giochi Comunale “Sergio De Angelis” (Strada Provinciale 4 – Circonvallazione Carosi). L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione del benessere e dell’attività fisica che il Comitato provinciale U.S. Acli porta avanti da anni nel territorio, con l’obiettivo di favorire stili di vita sani, inclusivi e accessibili a tutte le fasce d’età. Lo yoga rappresenta una pratica efficace per migliorare postura, respirazione, equilibrio psicofisico e gestione dello stress, offrendo un’esperienza rigenerante all’aria aperta.

La partecipazione è gratuita. Per prendere parte agli incontri è necessario portare un tappetino o un asciugamano. È consigliata la prenotazione al numero 3495711408.

L’U.S. Acli – Comitato Provinciale Ascoli Piceno/Fermo e il Comune di Appignano del Tronto confermano così il proprio impegno nel valorizzare gli spazi pubblici e nel promuovere il benessere della comunità attraverso attività sportive e culturali aperte a tutti.

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