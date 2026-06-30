ASCOLI PICENO – Vittoria numero 15 alla Coppa Paolino Teodori per Simone Faggioli. Il pilota fiorentino della Best Lap ha impresso il suo sigillo in entrambe le gare della competizione organizzata dal Gruppo Sportivo AC Ascoli, quarto appuntamento del Campionato Italiano Supersalita e sesto del FIA European Hill Clim Championship. Secondo Stefano Di Fulvio, su un podio generale tutto Nova Proto dove è salito anche il trentino Christian Merli che ha così difeso la leadership continentale. Terzo nella massima serie tricolore ACI Sport lo scatenato siracusano di Melilli Luigi Fazzino, che al volante dell’Osella PA 30, ha preceduto di misura il rientrante trapanese di RO Racing Francesco Conticelli su Nova Proto NP 01.

“Vittoria importante per tornare nel migliore modo nel Campionato Italiano dopo la parentesi americana un pç avara” – ha dichiarato Simone Faggioli che sui 5.031 metri tra Colle San marco e San Giacomo ha vinto in fotocopia entrambe le salite, rispettivamente in 2’11”82 e 2’11”34. Tempi irraggiungibili per la concorrenza, che ha però acceso una sfida appassionante per tutte le posizioni di top ten sul filo dei centesimi di secondo.

Mirko Torsellini dopo il successo trentino ha lottato con tenacia al volante della Nova Proto NP 01 ed ha chiuso al 5° posto in Supersalita davanti al ragusano dell’Ateneo Samuele Cassibba, che ha ripreso il giusto ritmo di vertice con la Nova Proto V8 finalmente a punto. Settima piazza per il lucano di Vimotorsport Achille Lombardi, che a sua volta, ha ritrovato tutto il potenziale dell’Osella PA 30 curata da NP Racing, nonostante qualche sbavatura di guida. Ottavo posto per riprendere la giusta fiducia dopo il passo falso americano, per l’altro ragusano Franco Caruso su Nova Proto. Ventunesima vittoria consecutiva in carriera e dal debutto in salita per il giovanissimo nisseno Andrea Di caro che con il non posto assoluto ed un nuovo successo tra sportscar Motori Moto ha allungato in testa alla categoria. Con la consueta tenacia al volante dell’Osella PA 21 4C il pugliese Francesco Leogrande ha completato la top ten.

Ancora una affermazione di Alberto Sacarfone su Osella PA 21 in gruppo CN, mentre il bolognese Manuel Dondi sulla silhouette della Fiat X1/9 sempre più incisiva, ha a stento contenuto la gioia di essere sceso sotto il muro dei 2’30”, più che per il successo in gruppo E2SH. Doppietta in gruppo Gt per il foggiano Lucio Peruggini al volante della generosa Ferrari 296 curata da Best Lap, con il campano Giuseppe D’Angelo che sulla versione 488 Challenge Evo ha conquistato la piazza d’onore davanti al romano Marco Iacoangeli che ha fatto pieno di punti in GT3 sulla BMW Z4, per la quale solo a Rieti arriveranno degli pneumatici adeguati. Anche in gruppo TCR c’è satat una doppietta con i due centri del bresciano di AF Motorsport Luca Tosini che sull’Audi RS3 ha lasciato poco spazio a tutta la concorrenza, mentre tra le vetture con cambio DSG l’altoatesina Selina Prantl su Volkswagen Golf ha centrato la seconda miglior prestazione consecutiva. Dominio del calabrese Giuseppe Aragona in gruppo E1, sebbene l’alfiere New Generation Racing sulla estrema Volkswagen Golf 7 abbia recriminato due tempi non pienamente soddisfacenti per via della generosa vettura non al massimo del potenziale. Seconda meritata piazza per l’etneo Pietro Ragusa su Renault 5 GT Turbo ed è salito sul podio il bravo calabrese Davide D’Acri sulla Citroen Saxo con cui si è aggiudicato la classe 1600 aspirata, alla fine di un duello sul filo dei millesimi con il reggino Chirico ed il salernitano Magliano sulle Peugeot, che hanno chiuso nell’ordine. Uno a uno in Racing Start Cup tra Peugeot 308, con successo nell’aggregata del pugliese Francesco Savoia vincitore di gara 1, a cui ha risposto in gara 2 il salernitano Salvatore Tortora, non partito nell prima salita per una noia al cambio. In Racing Start Plus ha imperato il fasanese dell’Egnathia Corse Giovanni Angelini su MINI, che ha preceduto sul podio il tarantino Vanni Tagliente su Peugeot 308, che ha corso in difesa. Podio completato dall’etneo Andrea Currenti, molto incisivo sulla Peugeot 106, prima vettura aspirata ed in piena rimonta in gara 2. Ha colto punti importanti ad allungare in vetta al gruppo Racing Start Turbo il calabrese di Cosenza Corse Salvatore Mondino sulla Seat Leon in versione Station Wagon, vincitore di gara 1 e poi secondo in gara 2 alle spalle del pluri campione reatino Antonio Scappa per il quale il Team DP racing ha risolto una noia al cambio sulla Leon SW che lo aveva fermato prima del via della prima salita. Per la RS, la categoria per i motori aspirati, Francesco Eugenio Orlando ha rimontato e vinto in gara 2.

Classifiche – 65^ Coppa Teodori (AP), domenica 28 giugno 2026

Assoluta: 1. Faggioli (Nova Proto Np01) 4’23”166; 2. Di Fulvio (Np01T) 3”616; 3. Merli (Np01) 4”147; 4. Iraola (Np01) 4”190; 5. Fazzino (Osella Pa30) 4”885; 6. Conticelli F. (Np01) 5”142; 7. Torsellini (Np01) 5”309; 8. Petit K. (Np01) 5”430; 9. Cassibba (Np01) 5”626; 10. Lombardi (Pa30) 6”203.

Gara 1 Cisa: 1. Faggioli 2’11”822; Di Fulvio 2”119; 3. Fazzino 2”163; 4. Torsellini 2”510; 5. Conticelli 2”550.

Gara 2 Cisa: 1. Faggioli 2’11”344; 2. Di Fulvio 1”497; 3. Conticelli 2”592; 4. Cassibba 2”631; 5. Fazzino 2”722.

Gruppi Supersalita. Rs: 1. Cicalese (Honda Civic) 6’19”036; 2. Panichi (Honda Civic) 8”146; 3. Peressutti (Renault Clio) 8”697. RsT: 1. Mondino (Seat Leon St) 5’45”097; 2. Aquila (Seat Leon St) 2”694; 3. Loconte (Mini Cooper) 10”868. Rs+: 1. Angelini (Mini Cooper) 5’31”514; 2. Tagliente (Seat Leon St) 8”318; 3. Currenti (Peugeot 106) 9”366. Rs Cup: 1. Savoia (Peugeot 308) 5’32”101; 2. Di Ferdinando (Mini Cooper) 9”215; 3. Vattiato (Renault Clio) 30”344. E1: 1. Aragona (Vw Golf) 5’13”695; 2. Ragusa (Renault 5 Gtt) 17”454; 3. D’Acri (Citroen Saxo) 18”867. Tcr: 1. Tosini (Audi Rs3) 5’18”972; 2. De Masi (Hyundai i30) 13”644; 3. Prantl (Vw Golf) 21”096. Gt: 1. Peruggini (Ferrari 296 Ch.) 5’05”114; 2. D’Angelo (Ferrari 488 Ch.) 2”941; 3. Iacoangeli (Bmw Z4) 5”075. E2Sh: 1. Dondi (Fiat X1/9) 5’01”402; 2. Gramenzi (Ar-Mg 4C) 11”173; 3. Grasso (Renault 5) 42”293. Cn: 1. Scarafone (Osella Pa21) 5’04”511; 2. Capucci (Osella Pa21) 3”242; 3. Gromeneda (Wolf Gb08) 57”403. E2 Moto: 1. Di Caro (Np03) 4’36”764; 2. Puglisi (Np03) 2”524; 3 Ferretti (Wolf Gb08 Thunder) 7”695.

Classifica C.I. Supersalita dopo 2 prove: Assoluta: 1 Faggioli p. 60; 2 Di Fulvio p. 56; 3 Fazzino e Torsellini 48. Gruppo RS aspirate: 1 Scarpelli 60; 2 Pinto 26,5; 3 Lo Schiavo 24,5. RSTB: 1 Mondino 72,5; 2 Aquila 47; 3 Gabrielli D. 44,5. RS+: 1 Angelini 60; 2 Tagliente G. 42,5; 3 Currenti 34,5. RS Cup: 1 Tortora S. 47,50; 2 Savoia 42,5; 3 Di Ferdinando 31,5. E1: 1 Magliano 41,5; 2 D’Acri 40,5; 3 Aragona 40. TCR: 1 Tosini 80; 2 Massa 23,5; 3 Prantl 23. GT Cup: 1 Gabrydriver 64,5; 2 Artuso 55; Parrino 49. GT SCup Div. 3: 1 Nappi 40; 2 Gaetani 37,5; Adragna 23. GT SCup Div. 2: 1 Frijo 40. GT S Cup Div. 1: 1 Peruggini 80; 2 D’Angelo 57; 3 Del Prete 34. GT3: 1 Zanardini 35; 2 Iacoangeli 32; 3 Ghezzi 20. E2SH: 1 Gramenzi 60; 2 Dondi 40. CN: 1 Scarafone 75; 2 Capucci 27; 3 Giorgio 20. E2SC-SS: 1 Di Fulvio 56; 2 Faggioli 60; 3 Torsellini e Fazzino 48; 4 Fazzino 38. E2SC-SS Motori Moto: 1 Di Caro 80; 2 Puglisi 60; 3 Ferretti 36.

Calendario Campionato Italiano Super Salita 2026: 15 – 17 maggio 55° Trofeo Vallecamonica (BS); 29-31 maggio 67^ Coppa Selva di Fasano (BR); 12-14 giugno 75ª Trento Bondone; 26-28 giugno 65ª Coppa Paolino Teodori (AP); 10-12 luglio 61ª Rieti Terminillo (RI); 21-23 agosto 61ª Trofeo Luigi Fagioli; 11-13 settembre 71^ Coppa Nissena (CL).