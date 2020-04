ANCONA – La formazione della Camera di Commercio delle Marche per gli imprenditori, prosegue con i webinar del ciclo ” DI necessità virtù” questa volta si tratterà il tema del Marketplace e come vendere online in Italia e all’estero. L’evento formativo si terrà il 23 Aprile dalle ore 10 alle 13, e sarà fruibile online.

Il Laboratorio “Di necessità virtù – Marketplace: vendere online in Italia e all’estero” si colloca all’interno delle iniziative di informazione e formazione per le imprese sulle applicazioni delle tecnologie 4.0 e delle opportunità di web marketing per i diversi settori produttivi promosse dalla Camera di Commercio delle Marche, attraverso I Punti Impresa Digitale e il progetto Eccellenze in Digitale.

L’emergenza coronavirus e le misure di distanziamento sociale hanno imposto a molte attività la chiusura, e ad altre di lavorare con nuove metodologie e soluzioni messe a disposizione dal digitale, come la vendita online. In questo contesto, svolgono un ruolo fondamentale i marketplace, piattaforme paragonabili a enormi supermercati digitali che permettono al loro interno di realizzare dei veri e propri negozi virtuali.

Il webinar offrirà una panoramica dei diversi marketplace da quelli più conosciuti e generalisti, come Amazon e eBay, a quelli più di nicchia e specializzati. Saranno presentate, attraverso l’intervento di esperti e testimonianze aziendali, le principali caratteristiche di queste piattaforme, le loro differenze rispetto a e-commerce proprietari e le strategie per utilizzarle al meglio, vendendo sia in Italia che all’estero. Sarà inoltre illustrata da esperti SIMEST l’opportunità di finanziamento per lo sviluppo di soluzioni di E-Commerce in Paesi extra UE.

Programma: Dalle 10.00 alle 13.00

Interventi

– Presentazione servizi camerali (PID, Eccellenze, Sportello ICE)

– Come orientarsi tra e-commerce, social commerce e marketplace | Chiara Poli (Camera di Commercio delle Marche – Eccellenze in Digitale)

– Come tutelare il proprio brand, Ing. Andrea Scilletta (Consulente in Proprietà Industriale, IP Sextant srl, Roma) | Pillola su copyright e proprietà industriale

– Nuovi scenari della vendita online, Prof. Emanuele Frontoni, UNIVPM

Testimonianze aziendali

– VELENOSI VINI | Angela Velenosi

– BIBITE PAOLETTI | Pierluigi Paoletti

– DADI E MATTONCINI | Andrea Valla

– Il finanziamento agevolato di SIMEST per lo sviluppo di soluzioni di E-Commerce in Paesi extra UE” – Carlo de Simone e Gabriella Severi Senior Experts External Relations SIMEST SpA

Conclusioni, Prof. Emanuele Frontoni, UNIVPM

E’ possibile iscriversi tramite Eventbrite

