ASCOLI PICENO – La Ciip informa che, a partire dalle ore 22 del 18 giugno alle ore 2 del 19, verrà interrotto il servizio di erogazione idrica per procedere con i lavori di collegamento di una nuova condotta idrica in via Trebbiani ad Ascoli.

Vie soggette ad interruzione idrica: Via Trebbiani; Via.S. Pietro in Castello; Rua delle Stelle; Via S. Serafino; Via Tucci; Via Rigante; Via S.Emidio Rosso; Via Bengasi; Via Dei Cappuccini; Via Puccini; Via Verdi; Via Bengasi; Via Rossini; Via Alaleona; Via Bellini; Via Giotto; Via Vivaldi; Piazza Pierluigi da Palestina; Via Pergolesi; Via Vivaldi; Via Scarlatti; Via Rossini; Via Doninzietti; Via Saladini; Via Mascagni; Via de Berardinis; Via Leonardi; Via Paliotti; Via Faiano; Via Massaua; Via Macalle; Via Ciotti; Via Toselli; Via Argenti; Via Neri, e zone limitrofe.

Ciip: “Ci scusiamo per gli eventuali disagi. Qualora si verificassero ulteriori disservizi vi preghiamo di contattare il Servizio Clienti 800/216172 attivo 24 ore su 24 sette giorni su sette”.

