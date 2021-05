ASCOLI PICENO – Continua la collaborazione tra Coldiretti Donne Impresa Ascoli Fermo e lo IOM questa volta in occasione della festa della mamma, per una giornata all’insegna del cibo della salute della solidarietà e dell’arte.

Sabato 8 Maggio a partire dalle 9.30 presso il punto vendita del Mercato di Campagna Amica Città di Ascoli Piceno di Via Tranquilli n.46, alcune rappresentanti dello IOM saranno presenti con un corner informativo e con tanti originali manufatti realizzati a mano da alcune volontarie che si possono acquistare per sostenere i servizi di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici. Inoltre saranno esposte e messe in vendita delle gouaches e dei disegni realizzati dall’artista romana Cristiana Morrone che gentilmente ha donato i suoi lavori allo IOM per raccogliere fondi.

Così la Presidente IOM Ludovica Teodori.: “Abbiamo accolto con gratitudine ed entusiasmo la proposta della Coldiretti Donne Impresa Ascoli Fermo di replicare la collaborazione; dopo il successo della festa della donna infatti si è avviata una cooperazione che vede impegnate queste due realtà in maniera continuativa e fruttuosa”

Lo IOM Ascoli Piceno Odv è un’associazione di volontariato che da 25 anni si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici, sostegno alle famiglie, prevenzione ed informazioni sulle patologie tumorali e il vivere bene e progetti di riabilitazione psico- fisica per donne operate di carcinoma mammario.

Coldiretti Donne Impresa è presente in tutta Italia con i coordinamenti strutturati in cui le donne agricoltrici sono impegnate nello sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura con attenzione all’ambiente, alla sostenibilità e all’ambito sociale declinando le attività nell’educazione alimentare e ambientale con le fattorie didattiche e l’agricoltura sociale.

Campagna Amica è un circuito nazionale che promuove la vendita diretta da parte delle aziende agricole e, con i Mercati di Campagna Amica si vuole portare “la campagna in città”; sono luoghi dove i singoli produttori propongono ciò che coltivano, allevano e trasformano offrendo in vendita cibo a Km zero ma non solo, un Mercato di Campagna Amica è anche un luogo di incontro e di conoscenza

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.