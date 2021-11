ASCOLI PICENO – Un appuntamento interamente dedicato all’antica tradizione della transumanza. Il Festival dell’Appennino 2021 torna domenica 14 novembre in versione autunnale con la tappa “Segui il gregge. Transumanza di rientro”, che farà ripercorrere l’antica via dei pastori da Forca di Presta a Pretare di Arquata del Tronto per poi intrattenersi con approfondimenti, laboratori, pranzo della tradizione e ovviamente tanta musica popolare.

Un programma ricco, reso possibile anche grazie alla collaborazione delle due aziende agricole “Le Terre delle Fate” e “Ricciotti Vito”, che prevede un percorso a piedi tutto in discesa seguendo il gregge. Durante il percorso, ci si fermerà al prato Picchio 7 in compagnia di Marzio Mozzetti, giornalista del Messaggero Rieti e referente del Coordinamento Amatrice Transumanza, per confrontarsi sul tema “Le Vie della Transumanza tra passato e futuro”. A seguire, si concluderà l’escursione in direzione Pretare a suon di stornelli camminando assieme al trattore musicale su cui si esibiranno Stefano Bela’ e Fausto Lalli. Una volta arrivati presso l’azienda agricola “Le Terre delle Fate”, si potrà partecipare ai laboratori del formaggio e della filatura della lana, per poi pranzare scegliendo tra due menu ispirati alla tradizione con l’intrattenimento musicale dei FolkArmònia, un gruppo di musica popolare con una passione per il saltarello marchigiano. Il gran finale di giornata è affidato al concerto del gruppo Lu Trainanà – Musica Tradizionale Marchigiana, un progetto musicale che punta alla riscoperta e alla rivalutazione della tradizione musicale marchigiana, propria dell’epoca contadina, con gli immancabili stornelli a tempo di saltarello.

Sotto la guida di Bim Tronto e Mete Picene e con la direzione artistica dell’associazione Appennino Up, il Festival dell’Appennino 2021 si arricchisce di due tappe “fuori programma”, tra autunno e inverno. La prima, domenica 14 novembre, dedicata alla transumanza, e la seconda il 9 gennaio 2022 ispirata alle tradizioni dei carbonai. Due appuntamenti che sposano, ancora una volta, la filosofia di rigenerazione e valorizzazione dei luoghi del Piceno, con un’attenzione particolare per le aree più interne, sostenuta dal progetto di destinazione turistica Mete Picene e dalle ulteriori progettualità in corso, a cominciare dal Pupun F.F.Festival.

Per ciascuna tappa è obbligatoria la prenotazione tramite il sito internet www.festivaldellappennino.it.

Il Festival dell’Appennino 2021 è realizzato dal Bim Tronto, dall’Associazione Appennino Up e da Mete Picene, con la collaborazione di molteplici realtà del territorio, tra cui Comete Impresa Sociale e Made in Piceno.

Per informazioni, è possibile contattare il numero 335/6223577 o inviare un’e-mail all’indirizzo info@festivaldellappennino.it. Tutte le informazioni riguardanti il calendario degli appuntamenti saranno reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it.

Programma di domenica 14 novembre

Forca di Presta – Pretare di Arquata del Tronto

Segui il gregge, transumanza di rientro

Ore 9:15 – Appuntamento a Forca di Presta

Ore 9:30 – Partenza per la Transumanza

Ore 11– Arrivo a Prato Picchio 7 e intervento di Marzio Mozzetti sulle Vie della Transumanza tra passato e futuro

Ore 11:30 – Ripartenza da Prato Picchio 7, lungo il percorso si aggiungerà al cammino il trattore musicale con Stefano Bela’ e Fausto Lalli

Ore 12:45 – Arrivo e accoglienza all’azienda agricola “Le Terre delle Fate” con laboratorio del formaggio e laboratorio sulla filatura della lana

Ore 13:15 – Pranzo con il “Menu’ del Pastore” con l’intrattenimento musicale dei FolkArmònia

Ore 15 – Concerto di chiusura con il gruppo Lu Trainanà – Musica Tradizionale Marchigiana.

Pranzo a scelta tra due menu:

Primo menu: pecora in callara, quattro arrosticini, pane e bicchiere di vino: costo 10 euro

Secondo menu: pecora in callara, formaggio pecorino, pane e bicchiere di vino: costo 10 euro

Cartoccio caldarroste: 4 euro

Escursione da Forca di Presta a Pretare

Dislivello discesa 600 m

Lunghezza circa 10 km

Difficoltà percorso E (escursionistico)

Obbligatori: scarponi da trekking e giacca impermeabile invernale.

ConsigliatiI: indumenti di ricambio, borraccia o bottiglie pet, zaino media capacità, bastoncini

Tutte le escursioni del Festival dell’Appennino 2021 sono guidate e dirette da Tito Ciarma e Nico Orsini, Professionisti iscritti al Collegio Guide Alpine delle Marche.

Scopri il programma dettagliato della giornata nella locandina e nell’evento a questo link:

https://www.festivaldellappennino.it/festivaldellappennino/event/segui-il-gregge-transumanza-di-rientro

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.