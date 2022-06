Il ciclo è composto da tre seminari online gratuiti: il secondo appuntamento si svolgerà il 05 luglio dalle 14.30 alle 17 sul tema della Logistica e si svolgerà con l’ulteriore collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche.

La tematica: L’implementazione di tecnologie 4.0 nel settore della logistica garantiscono notevoli benefici e miglioramenti in diverse aree: in primis nella produttività, grazie ad una movimentazione più efficiente delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti. I vantaggi sono evidenti anche sul fronte della tracciabilità delle merci con ricadute positive su produttori e consumatori. Questo risultato è raggiungibile grazie all’implementazione della tecnologia Blockchain che consente di condividere dati in un sistema distribuito senza la necessità di alcuna entità centrale. Tutti questi aspetti comportano inoltre una significativa riduzione dei costi di gestione.

Programma:

Laboratorio “Logistica 4.0”, 05/07/2022, ore 14.30-17

Saluti Istituzionali, Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio delle Marche e Marco Pierparoli , Delegato innovazione Camera di commercio delle Marche

Presidente Camera di Commercio delle Marche e , Delegato innovazione Camera di commercio delle Marche I trend 4.0 nel settore della logistica – UNIVPM ( Prof. Emanuele Frontoni )

) Le infrastrutture digitali: la Banda Ultra Larga – Uniontrasporti ( Ing. Luca Zanetta )

) Focus – La Blockchain nella logistica, Uniontrasporti ( Ing. Paolo Bazzica, Senior Manager per IT Digital Solutions presso TIM Italia )

) Domande & Risposte

Testimonianze aziendali: TWS – L’analisi dei dati nella logistica VAR Group – L’uso di sensori IoT nella logistica

E’ fin d’ora possibile iscriversi al webinar al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-webinar-logistica-40-370306224887

Per ulteriori informazioni contattare: PID MARCHE – [email protected]