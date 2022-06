MONTALTO –Musica, arte, cultura, tradizione e partecipazione saranno le parole chiave dell’estate montaltese 2022. Un programma ricco di appuntamenti fino a settembre e il gran ritorno dell’attesissima Notte delle Streghe e dei Folletti, dopo due anni di stop a causa della pandemia.

A giugno sono state protagoniste in Città le celebrazioni in onore del Santo Patrono San Vito e il mese si concluderà oggi con la Festa di S. Pietro, a cura della Proloco Lago ’93.

Mentre luglio inizierà con la proiezione del docufilm “The Iron Pope”, dedicato a Papa Sisto V, di cui lo scorso anno sono stati celebrati i 500 anni dalla nascita. Il 7 luglio alle ore 21 presso il Teatro comunale, quindi, sarà protagonista l’opera del regista Omar Pesenti, prodotta da Officina della Comunicazione, in collaborazione con Fondazione S. Giovanni XXIII, Regione Marche. L’evento di proiezione si svolgerà alla presenza del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e dell’assessore alla Cultura Giorgia Latini, e sarà aperto all’intera cittadinanza. In sala non mancherà anche il cast dell’opera cinematografica.

Il mese di luglio, poi, proseguirà con la cena in vigna organizzata nella Contrada Sant’Emidio (9/07) e con la degustazione di chitarrine alla pesca al Mulino di Sisto V (10/07). Per poi arrivare alla tanto amata Casserata (15-16/07), organizzata dall’Associazione giovanile MyClan. L’evento anima la parte alta del centro storico – il Cassero – ed è volto a riscoprire le bellezze del borgo e delle tradizioni culinarie: prodotti tipici locali e antiche ricette montaltesi, il tutto accompagnato da artisti e musicisti di livello nazionale e dj set fino all’alba nella splendida cornice del Belvedere.

A concludere luglio saranno la presentazione del romanzo storico “Le cronache di Ser Grandonio” di Raffaele Tassotti (22/07 ore 18 al Teatro comunale), a cura dell’associazione culturale Sisto V; il 29/07 l’”Aperitivo in mostra”, dalle ore 19 a Palazzo Paradisi, con visita alla mostra “Sisto V e Pericle Fazzini, gloria e memoria” e un aperitivo panoramico in terrazza; e il “Gelato Gala” previsto per il 30 luglio, curato dall’Associazione Amici per la Gola: una cena gourmet nello storico Palazzo Paradisi, con protagonista il gelato del mastro gelatiere montaltese Ennio Cannella.

Agosto sarà, invece, inaugurato dalla musica dei Fask e dalla prima edizione del “MyMill Festival” (6/08), presso il Mulino di Sisto V, organizzato dall’Associazione Giovanile MyClan.

E poi la scena sarà tutta per il grande ritorno della festa che più di tutte caratterizza Montalto delle Marche: il 12,13,14 agosto torna La Notte delle Streghe e dei Folletti, organizzata dall’Associazione Culturale Streghe e Folletti: dopo due anni, il suggestivo centro storico di Montalto si trasformerà in un mondo incantato fatto di fiabe streghe e folletti, spettacoli e giochi, fino al rogo della strega che incanta ogni anno grandi e bambini.

Poi due appuntamenti con “Al lume della storia” (19/8 e 2/9) quando alle ore 18, presso il Mulino di Sisto V, Raffaele Tassotti racconta vicende storiche del territorio. Gli eventi sono organizzati dalla Proloco Lago ‘93.

Ed infine gli ultimi tre eventi di settembre: 10 e 11 ci sarà la Festa della Madonna Tonna (organizzata dall’Associazione Giovanile MyClan), due giorni dedicati alla tradizione locale con musiche e cibo tipico che coniugano tradizione e contemporaneità. Il 17 e il 18 saranno dedicati al Campionato regionale di Motocross, LMT Racing, in una delle piste più rinomate d’Italia. E il cartellone si conclude con il 23 e 24 settembre con l’Oktoberfest in piazza Sisto V, animata ancora una volta dall’Associazione Giovanile MyClan.

“Un cartellone così denso e variegato è stato possibile solo grazie alla collaborazione delle associazioni del nostro territorio e alla buona volontà e spirito di iniziativa di tutti i cittadini – sostiene Daniel Matricardi Sindaco di Montalto delle Marche – quindi un grazie sincero a tutte le nostre realtà del territorio: sono loro le prime protagoniste della nostra estate, e buon divertimento a Montalto delle Marche!”.

