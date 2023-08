In programma due escursioni pomeridiane e in serata il concerto del Piceno Pop Chorus

ASCOLI PICENO – Decimo appuntamento con il Festival dell’Appennino che quest’anno si svolgerà il 3 agosto ad Acquasanta Terme. Il Festival è finanziato dal Bim Tronto, Mete Picene e realizzato con la collaborazione artistica dall’associazione culturale Appennino Up, con la collaborazione di Comete Impresa Sociale per la promozione delle attività accessibili, con il patrocinio e il sostegno della Regione Marche, con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno e dell’Ente Parco dei Monti Sibillini, in sinergia con i dieci comuni, partner dell’evento: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Castignano, Comunanza, Force, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

L’appuntamento è alle ore 15,30 ad Acquasanta Terme per partire per un’escursione che da Acquasanta toccherà Castel di Luco e Valledacqua per poi fare ritorno in serata ad Acquasanta. L’escursione ha una difficoltà E (escursionistico per tutti), è lunga 7,1 km, con un dislivello di 432 mt e un tempo di percorrenza di circa 3 ore e 45 minuti.

Il ritrovo per l’escursione inclusiva, invece, a cura di Comete Impresa Sociale, è alle ore 18 a Paggese: un’escursione sensoriale e immersiva che parte dal caratteristico borgo di Paggese, tra pietre parlanti e viette in travertino, fino a Castel di Luco seguendo il percorso artistico Trame di Travertino, che offre al pubblico la possibilità di interagire con un totale di dodici installazioni in travertino. L’escursione sarà anche arricchita da laboratori sensoriali itineranti con Davide Calvaresi, uno degli artisti in esposizione, che coinvolgerà i partecipanti con e senza esigenze speciali, anche se l’esperienza è particolarmente adatta a disabilità sensoriali visive. Al rientro a Paggese si visiterà il punto informativo di Mulattiere e Mete Picene “Acquasanta loves Acquasanta”.

Per partecipare alle escursioni è obbligatorio indossare scarpe da trekking, avere con sé almeno un litro d’acqua, portare felpa/k-way e telo/stuoia ed è consigliato un cambio completo da lasciare in auto.

Al rientro dalle escursioni ci sarà la possibilità di cenare liberamente.

La partecipazione è gratuita ma per questa data è consigliata la prenotazione andando su Comete Impresa Sociale, cliccando su “Prenota” poi sul tasto “Parteciperò” e inserendo il numero di partecipanti e un recapito telefonico.

La giornata si concluderà con il concerto del “Piceno Pop Chorus”, composto da ottanta voci dai 20 ai 75 anni, che ha incantato tutta Italia a Tu Si Que Vales.

Per informazioni inviare una e-mail all’indirizzo [email protected].

Tutte le informazioni riguardanti il calendario degli appuntamenti saranno reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it.

