ASCOLI PICENO – Evento sociale e culturale nel capoluogo.

Ad Ascoli, oggi 9 agosto, si è svolta la conferenza di presentazione nella sede del Bim Tronto, sull’evento per la terza età denominato “Battiti d’Argento – il Ballo è vita” che si terrà l’11 agosto a Monsampolo del Tronto. Una serata dedicata agli over 60 nel corso della quale poter ballare, socializzare e fare anche prevenzione. Sul palco salirà uno dei nomi più importanti della musica tradizionale italiana cioè la Matteo Tarantino Orchestra. Appuntamento alle 21 in piazza Falcone e Borsellino, si parte con l’esibizione llive di Christian Derazza e dalle 22 l’orchestra accompagnata dal famoso Matteo Tarantino.

L’evento, che prenderà il via alle 21 in piazza Falcone Borsellino a Monsampolo del Tronto, vedrà anche la partecipazione di enti e diverse associazioni di volontariato per sensibilizzare su temi importanti ma anche per far sì che gli anziani possano interessarsi a numerose attività, per lottare contro la solitudine. Il nome “BattiCuore” simboleggia i battiti del cuore (emblema di vita e salute) sia il ritmo della musica. “D’Argento” si riferisce agli anni d’argento, ovvero la terza età, mentre “Il Ballo è Vita” sottolinea il ruolo del ballo liscio nel promuovere una vita attiva e sociale. L’organizzazione dell’evento è curata dall’associazione Eventi Cultura Marche insieme a Vera Tv, canale 11 per le Marche e 79 per l’Abruzzo, ed Event con il patrocinio del Consiglio regionale Assemblea Legislativa delle Marche, del Bim Tronto e del Comune di Monsampolo del Tronto.

Durante la manifestazione saranno promosse importanti iniziative di sensibilizzazione su temi rilevanti per gli over 65: prevenzione alle truffe, sicurezza, controlli sanitari, alternative alla solitudine e tutto ciò che può contribuire un benessere fisico e psicologico della terza età. Stand informativi, come quello delle Forze dell’Ordine (Arma dei Carabinieri in prima linea grazie al Comandante Provinciale di Ascoli Piceno, Colonnello Domenico Barone) per portare avanti campagne contro le truffe agli anziani e quello dell’Ast per la prevenzione sanitaria con particolare attenzione a patologie come l’Alzheimer, saranno presenti per offrire supporto e informazioni utili.

Alla conferenza hanno partecipato il Presidente Bim Tronto Luigi Contisciani, l’Assessore Regionale Andrea Assenti, il Sindaco di Monsampolo del Tronto Massimo Narcisi, il Direttore sanitario San Benedetto del Tronto Ast Ascoli Piceno Maria Teresa Nespeca, Sandro Simonetti dell’azienda Event, Bachisio Ledda patron di Vera Tv, Christian Derazza conduttore di VeraTv e il Direttore di Vera Tv Gloria Caioni.

La stessa Gloria Caioni apre la conferenza: “Un evento dedicato ai meno giovani con al centro il ballo che aiuta la condizione fisica. Un’iniziativa che coniuga divertimento e salute con l’intento anche di socializzare. Con le nostre trasmissioni dedicate alle persone over 60 abbiamo creato dei punti di riferimento per combattere la solitudine e a volte cercano anche del conforto. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo evento che, ricordiamo, sarà visibile anche in televisione”.

Bachirio Ledda, patron di Vera Tv, prosegue: “Non potevo non essere sensibilizzato da questa bella iniziativa. I meriti vanno a coloro che hanno realizzato questo evento e per noi è stato un grande piacere. Auspichiamo che sia la prima di numerose iniziative volte a dare sollievo alle persone anziane”.

Luigi Contisciani, presidente Bim Tronto, aggiunge: “Il Bim Tronto è fiero di appoggiare questo evento. Il nostro ente risponde a 360 gradi al territorio. Abbiamo investito molto nella cultura, nel sociale e anche sui giovani. Era giusto investire anche sulle persone anziane e crediamo che il ballo unisce e dà quel mix di integrazione e benessere che non può altro che essere un fattore positivo. Inoltre diamo un messaggio importante sulla prevenzione delle truffe agli anzini e la prevenzione sanitaria con particolare attenzione a patologie come l’Alzheimer. Anche il Bim Tronto si mette al fianco dei cittadini per sostenerli ed aiutarli”.

Andrea Assenti, consigliere regionale, dichiara: “Iniziamo a dare respiro e visibilità a Comuni più piccoli che meritano di essere coinvolti in iniziative come questo. Monsampolo di Tronto, inoltre, è ricca di bellezze. La Regione Marche crede molto in questi eventi dedicati alle persone over 60. Gli anziani vanno messi al centro dell’attenzione e in questo evento, con il ballo, l’obiettivo è proprio questo. Non si fa nulla da soli ed è bello vedere un lavoro di squadra con vari enti che collaborano. Può essere l’inizio di un percorso proficuo. Gli over 60 sono una preziosa risorsa per la nostra comunità. Questa manifestazione è un segno di rispetto e attenzione verso chi ha ancora tanto da offrire”.

Il sindaco di Monsampolo del Tronto, Massimo Narcisi, afferma: “Posso sicuramente affermare che siamo felici di ospitare un evento davvero importante rivolto alle persone over 60 che sono comunque in aumento non solo nel nostro territorio ma anche nazionale. Un’iniziativa che dà una grande visibilità al nostro Comune. Accendiamo i riflettori sulle persone anziane, la presenza delle istituzioni, dei carabinieri e dell’Ast rende tutto più significativo e nobile. L’auspicio è che l’appuntamento di Monsampolo sia l’inizio di un’attività che continuerà su tutto il territorio marchigiano”.

Maria Teresa Nespeca, Ast Ascoli, dichiara: “Apprezziamo molto l’evento di Monsampolo del Tronto che coinvolge le persone over 60.Parliamo di età media ma noi vogliamo anche poter ‘regalare’ altri altri anni di vita. Bisogna far crescere i servizi riguardante il domicilio. La casa è importante per un anziano, ha i suoi affetti e le sue abitudini. Bisogna pensare al quotidiano e comprendere cosa vuole l’anziano. E’ un punto nodale per dare il giusto benessere e anche un’adeguata assistenza sanitaria. L’anziano ha una figura professionale da rispettare. Durante i vaccini anti-Covid ai centri vaccinali chi ha risposto presente e fatto da esempio sono stati i giovanissimi e gli anziani. Nota negativa, invece, da parte delle persone over 40. Faccio questo esempio giusto per ribadire come la persona anziana deve essere rispettata e giustamente aiutata in tutti i suoi bisogni”.

Sandro Simonetti, Event, afferma: “Per la mia società è un grande onore partecipare a questo evento. L’importanza delle persone anziane deve essere sempre più evidenziato e queste iniziative aiutano a dare la giusta visibilità e attenzione. Molti individui sono soli e hanno bisogno di essere integrati. Ben vengano questi eventi. Questa serata rappresenta un punto di partenza in un progetto molto ambizioso che mette al centro la terza età”.

Christian Derazza, conduttore di Vera Tv, conclude: “Sarà una serata divisa in due parti. Un consueto primo appuntamento dove il pubblico richiederà delle canzoni dove ovviamente si svolgeranno dei balli. Poi arriverà il momento di Matteo Tarantino e la sua orchestra, naturalmente. Anche io potrò cantare e sono contento di dare il mio contributo. E’ già commovente avere un programma per interagire con gli anziani, avere un palco ed avere un contatto diretto lo sarà ancora di più. Le persone anziane mi vedono come un figlio e ci sono molte storie toccanti, davvero emozionanti. Per molte persone io, anzi la mia squadra di Vera Tv, riempiamo il vuoto che talvolta purtroppo hanno nelle loro vite. Vi aspettiamo trepidanti a Monsampolo del Tronto”.

“BattiCuore d’Argento – Il Ballo è Vita” si propone come un evento di grande impatto culturale e sociale, destinato a diventare un appuntamento fisso per la terza età e per gli amanti della musica tradizionale nelle Marche.

