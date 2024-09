Promosso da Università per la Pace e associazione “San Cristoforo: vivere è vivere insieme”, con la cooperativa Dimensione Natura e l’Istituto comprensivo Amandola-Montefortino-Santa Vittoria in Matenano

AMANDOLA – “La sfida di essere giovani in un mondo che invecchia”. E’ il titolo dell’incontro che apre ad Amandola martedì 24 settembre il ciclo di appuntamenti “Ripensare l’umano. Il coraggio della consapevolezza”.

Promosso da Università per la Pace e associazione “San Cristoforo: vivere è vivere insieme”, con la cooperativa Dimensione Natura e l’Istituto comprensivo Amandola-Montefortino-Santa Vittoria in Matenano, il progetto viene definito “Convegno diffuso”, perché oltre a svolgersi in diversi comuni, tappe anche a Smerillo e Monte San Martino, è rivolto sia studenti che a genitori.

Martedì prossimo l’Istituto tecnico economico “Mattei” di Amandola (via Baiocchi, 1) ospiterà nell’Aula magna alle ore 11 l’incontro riservato ai ragazzi, mentre alle ore 16 appuntamento per genitori, insegnanti ed educatori. Relazione a cura di Stefano Rossi, psicopedagogista, sui temi bullismo, cyberbullismo, educazione sessuale 2.0: sexting e pornografia. Interverranno agli eventi il presidente dell’Università per la Pace, Mario Busti, e dell’associazione San Cristoforo, Achille Ascari che invitano tutti “a cogliere queste importanti occasioni formative legate a temi di grande attualità”. Per tutti gli incontri, in totale 13 fino a marzo 2025, (programma completo su https://www.ripensarelumano.it/ ), è raccomandata la prenotazione via mail [email protected] o telefonica (377.3985615 – 348.4051241).

