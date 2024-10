Serie C. Al termine della gara persa dall’Ascoli contro il Pescara, in sala stampa ecco le voci dei protagonisti: i due tecnici Baldini e Di Carlo e bomber Corazza

Il tecnico del Pescara, Baldini: “Sono contento perché venire qui e vincere non è facile, Ascoli in un momento non difficile ma con giocatori importanti che se trovano la fiducia possono dare fastidio in qualsiasi momento. Grande gol di Vergani, un gruppo di ragazzi straordinario. Grazie al lavoro fatto prima di me da Zeman, lui li ha mentalizzati alla cultura del lavoro e lo abbiamo visto. ”

Il mister dell’Ascoli, Mimmo Di Carlo: “Ai ragazzi in questi due giorni ho cercato di lavorare sulla testa e sul fatto di essere più coraggiosi a livello offensivo. L’atteggiamento della squadra è stato eccezionale, è importante lottare fino alla fine, concentrati con la testa in partita. Ascoli, la città e i tifosi hanno bisogno di queste prestazioni. In difesa errori risolvibili, individuali, col lavoro si tolgono. Oggi hanno fatto quello che gli ho chiesto. Guardando come la partita si è evoluta sappiamo che dobbiamo togliere le paure, poi siamo cresciuti e ci siamo arrivati e ci abbiamo creduto. Abbiamo riempito l’area di rigore, abbiamo iniziato con un modulo poi abbiamo variato e ci ha dato più forza in mezzo al campo, la prima svolta. La seconda svolta sul gol preso perché ancora stavamo esultando. Io devo lavorare sulla testa ci vuole ancora più concentrazione. Loro sono primi non a caso, più si vince più c’è fiducia. Oggi ho avuto input importanti su quali cose lavorare in settimana. Chi ha giocato e chi è subentrato ha dato tutto, così si riconquistano punti e tifosi.

“Abbiamo lavorato in allenamento sull’aggressività, le palle inattive ne abbiamo battute alcune bene alcune no. Abbiamo lavorato su un modulo ma ora dobbiamo lavorare sull’atteggiamento. L’espulsione di Caccavo? mi dispiace per lui ha preso palla e poi il giocatore, mi sembra esagerato il rosso.”

L’attaccante bianconero, Corazza: “Abbiamo creato tanto, ci gira male ma penso che potremo fare grandi cose. Mi trovo bene con entrambi i moduli, oggi c’è stata una prestazione da Ascoli. Un bel punto di partenza. Dobbiamo comunque guardare le cose positive, lavorare su quelle negative ma sono convinto che abbiamo un grande gruppo e ne usciremo. Secondo me abbiamo fatto un’ottima prestazione, creato tanto, voglia, grinta e penso che anche il pubblico l’ha percepita questa voglia di rivalsa. Ascoli che sta trovando la sua identità piano piano, in pochi giorni gli input e le idee sono state date. Il gol a freddo ci ha tagliato le gambe.”

