ASCOLI PICENO – Trasferiti 2,3 milioni di euro all’Ufficio speciale Marche per l’avanzamento della ricostruzione pubblica. A

firmare il decreto il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli.

“Prosegue il cambio di passo impresso alla ricostruzione pubblica grazie al lavoro sinergico con il

Presidente Francesco Acquaroli e l’Ufficio speciale ricostruzione Marche – commenta Castelli –. Ci

avviciniamo agli anniversari delle scosse che hanno cambiato la vita delle nostre comunità, ed è giusto

impegnarsi sempre di più per restituire piena sicurezza e normalità a questi territori. I trasferimenti agli

Usr sono uno dei segnali positivi di una ricostruzione pubblica che finalmente avanza”.

Il dettaglio degli interventi.

Provincia di Ancona

Nel Comune di Morro d’Alba il trasferimento riguarda il risanamento conservativo e riparazione danni

sisma 2016 dell’ingresso e dei locali adiacenti del cimitero comunale (trasferiti 90 mila euro su 450 mila

euro).

Provincia di Ascoli Piceno

Nel Comune di Acquasanta Terme il trasferimento riguarda il recupero del cimitero Arli (trasferiti 86 mila

euro su 430 mila euro).

Nel Comune di Montalto delle Marche i seguenti interventi: recupero mercatino Porchia (trasferiti 22 mila

euro su 110 mila euro) e intervento di riqualificazione P.zza Umberto I (trasferiti 82 mila euro su 410 mila

euro).

Nel Comune di Montegallo trasferiti i fondi per la riparazione danni e ripristino con

miglioramento/adeguamento sismico del cimitero comunale di Piano (trasferiti 200 mila euro su 1

milione).

Nel Comune di Montedinove i trasferimenti riguardano la sistemazione e il ripristino delle strade nel

territorio comunale, strada Valentini/Lapedosa, strada del Molino (due parti), strada Santa Maria, C. da

Pignotto, strada di Ascoli, strada Moglie Cellina (trasferiti 100 mila euro su 500 mila euro).

Nel Comune di Montefortino il trasferimento riguarda la riparazione danni e ripristino della funzionalità

delle strutture inagibili all’interno del Camping Montespino (trasferiti 240 mila euro su 1,2 milioni).

Provincia di Fermo

Nel Comune di Amandola il trasferimento riguarda la messa in sicurezza del versante settentrionale in

frana di P. Garibaldi – Progettazione (trasferiti 20 mila euro su 100 mila euro).

Provincia di Macerata

Nel Comune di Appignano è stato finanziato l’intervento per gli uffici comunali di Via Roma/Via Rossini –

riparazione danni e miglioramento sismico (trasferiti 130 mila euro su 650 mila euro).

Nel Comune di Petriolo sono stati finanziati i seguenti interventi: rifacimento tratti di pavimentazione e

sottoservizi del Centro Storico maggiormente lesionati (trasferiti 181 mila euro su 905 mila euro), restauro

e risanamento conservativo con riparazione dei danni, nei tratti di mura castellane maggiormente

lesionati – mura castellane – lotto 1 (trasferiti 240 mila euro su 1,2 milioni).

Nel Comune di Sant’Angelo in Pontano i trasferimenti riguardano i seguenti interventi:

Riparazione/Miglioramento Torre Civica (trasferiti 43,6 mila euro su 218 mila euro),

Riparazione/Miglioramento Sismico del civico cimitero (trasferiti 136 mila euro su 680 mila euro).

Nel Comune di Caldarola trasferiti i fondi per l’intervento di ristrutturazione edilizia con miglioramento

sismico, efficientamento energetico ed eliminazione delle barriere architettoniche Edificio Albergo

Comunale (trasferiti 570,7 mila euro su 2,85 milioni).

Nel Comune di Sarnano trasferiti i fondi per il ripristino dei danni ai sottoservizi ed al manto stradale

dovuto al continuo passaggio dei mezzi pesanti per la demolizione e rimozione macerie presso c. da

campanotico – Progettazione (trasferiti 3,8 mila euro su 19 mila euro).

Nel Comune di Fiastra trasferiti i fondi per i seguenti interventi: riparazione danni cimitero di Sant’Ilario

(trasferiti 40 mila euro su 200 mila euro), intervento di rigenerazione urbana, rifacimento sottoservizi e

viabilità della strada comunale che va dall’incrocio con la Provinciale 58 e attraversa l’intera Frazione di

Paninventre (trasferiti 160 mila euro su 800 mila euro).

