ASCOLI PICENO – Grande appuntamento, giovedì 31 ottobre, a Monticelli quando il Cinecircolo “Don Mauro-Nel corso del tempo” ospiterà nella Sala della Comunità della Parrocchia dei Ss. Simone e Giuda il grande attore Giorgio Colangeli nell’ambito della retrospettiva a lui dedicata.

Il programma inizierà alle 18.30 con la proiezione, in prima assoluta, del cortometraggio “Superbi” di Nikola Brunelli, prodotto da APS Nie Wiem con il sostegno di SIAE e Ministero della Cultura nell’ambito del programma Per Chi Crea, con il sostegno di Regione Marche, Marche Film Commission e Fondazione Marche Cultura e con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, distribuito da Sayonara Film. Il cortometraggio che vede Colangeli protagonista con Maurizio Bousso, insieme a tanti “attori” del territorio, è stato girato nel settembre 2023 ad Ascoli sul tema delle olive all’ascolana e che tanto interesse suscitò per la comparsa di una insegna in Piazza del Popolo del prodotto tipico commercializzato dai cinesi… La proiezione, con la presenza in sala dei protagonisti, sarà ad ingresso libero.

Al termine ci sarà un’apericena offerta da Migliori Olive.

Alle 21.15, ulteriore appuntamento con la proiezione di Castelrotto (2023, 105’) di Damiano Giacomelli con Giorgio Colangeli, Denise Tantucci e Fabrizio Ferracane. Il film narra di un misterioso misfatto che scuote la vita di Castelrotto, paesino immaginario sugli appennini marchigiani. Ottone, ex cronista locale e maestro elementare in pensione, approfitta dell’episodio per riprendere la penna in mano e vendicarsi di un vecchio torto subito. Il suo piano è presto chiaro: manipolare il racconto del nuovo crimine per far accusare la famiglia di calabresi che ritiene colpevoli di avergli rovinato la vita.

Primo lungometraggio non documentaristico del regista Damiano Giacomelli, il film è stato girato nelle Marche a Torchiaro e Macerata. Castelrotto è stato prodotto dalla YUK! film, casa di produzione di Giacomelli, con la partecipazione di Malfé Film. Il film ha inoltre ricevuto il sostegno economico del Ministero della cultura e della Regione Marche attraverso i fondi europei POR-FESR 14-20.

Castelrotto è stato presentato nel 2023 a un evento collaterale dell’80ª Mostra del cinema di Venezia insieme ad altri film marchigiani e successivamente alla 41ª edizione del Torino Film Festival nella sezione “Fuori concorso – La prima volta”. È stato premiato al Sudestival 2024 dalla giuria presieduta dal regista Giorgio Diritti. Ha inoltre partecipato a numerosi festival e rassegne, tra cui Bimbi Belli, diretta da Nanni Moretti.

L’ingresso sarà riservato ai soci del Cinecircolo ma ci si potrà associare anche ad inizio serata. Prima e dopo la proiezione, il regista e Giorgio Colangeli saranno presenti in sala per presentare il film e dibattere con gli spettatori.

La retrospettiva dedicata a Giorgio Colangeli si concluderà giovedì 7 novembre con l’ultimo film: Dall’alto di una fredda torre (2024, 90’) di Francesco Frangipane con Giorgio Colangeli, Edoardo Pesce, Vanessa Scalera e Anna Bonaiuto.

