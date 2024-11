Colli del Tronto e, in modo particolare, gli abitanti della frazione di Villa San Giuseppe, stanno vivendo pesanti ripercussioni. L’intervento del sindaco

COLLI DEL TRONTO – L’Amministrazione di Colli del Tronto chiede al Centro Regionale Qualità dell’Aria di effettuare una serie di rilevamenti dettagliati in particolare nel centro abitato di Villa San Giuseppe, concentrandosi in particolare nelle ore di punta dei giorni lavorativi, dalle 17 alle 20.

“All’esito delle rilevazioni – dichiara il sindaco Andrea Cardilli – e comunque entro il 18 novembre, mi vedrò costretto, al fine di tutelare la salute pubblica della Mia comunità, a emanare un’ordinanza di limitazione della circolazione dei veicoli a maggior impatto ambientale, secondo quanto previsto anche dal codice della strada”.

Il Comune di Colli del Tronto e, in modo particolare, gli abitanti della frazione di Villa San Giuseppe, stanno vivendo pesanti ripercussioni causate dalla chiusura del ponte della strada provinciale 1/B.

Cardilli da subito ha richiamato con urgenza l’attenzione delle autorità competenti, chiedendo interventi tempestivi per mitigare i disagi e prevenire ulteriori rischi per la sicurezza e la salute della cittadinanza, a partire dall’installazione di un’adeguata segnaletica che indichi ai mezzi pesanti di scegliere l’uscita autostradale di Maltignano.

Ma a più di un mese dall’ultimo incontro in Provincia di Ascoli Piceno per cercare di risolvere il problema, non è ancora stata trovata una soluzione definitiva e nessun segnale è stato installato.

