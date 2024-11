COLLI DEL TRONTO – L’aula magna della scuola elementare “Falcone e Borsellino” di Colli del Tronto (AP) verrà riparata dai

danni prodotti dal sisma. L’Ufficio Speciale Ricostruzione, infatti, ha approvato il progetto esecutivo

dell’intervento per un importo di 343.679 euro.

Intitolata a Giuseppe Impastato, questa porzione indipendente di edificio è inserita nel complesso

scolastico di via del Partigiano, con una superficie lorda di circa 320 metri quadrati, ed è rimasta inagibile

dopo il terremoto del 2016/2017.

«Pezzo dopo pezzo stiamo restituendo gran parte del patrimonio scolastico alle comunità del sisma –

spiega il commissario alla ricostruzione Guido Castelli -. Siamo consapevoli che si tratta di un passaggio

fondamentale per il futuro del cratere e non solo. La strada intrapresa è quella giusta grazie anche alla

forte collaborazione di Comuni, Ufficio Speciale Ricostruzione e la Regione guidata dal presidente

Francesco Acquaroli».

«Dopo un iter lungo portiamo a termine quest’opera. Per questo ringraziamo il Commissario che ha preso

in mano la situazione- dichiara il sindaco Andrea Cardilli- È stato utile il suo intervento per poter terminare

il percorso. Ringrazio anche l’Ufficio ricostruzione e i tecnici che hanno permesso la definizione di tutto il

progetto e rimettere in sicurezza l’aula magna, uno spazio importante per i bambini, soprattutto per

socializzare e per tutte le attività che facciamo in questo spazio».

L’intervento prevede, tre le altre cose, opere di consolidamento della copertura con demolizione dei

timpani esistenti, installazione di capriate in ferro e incremento dell’orditura secondaria della copertura

lignea mediante l’inserimento di nuove travi in legno lamellare.

Sono previsti anche interventi di rinforzo delle tamponature esterne tramite intonaco armato e opere di

finitura connesse. Gli obiettivi sono l’adeguamento sismico e strutturale dell’edificio finalizzato al

raggiungimento di un diffuso livello di sicurezza, staticità e di protezione sismica e l’efficientamento

energetico con conseguimento della classe A.

