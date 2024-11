ASCOLI PICENO – Un contributo ai territori montani, in una fase storica particolarmente delicata nella quale si rendono necessarie azioni per la salvaguardia e la ripresa delle aree interne: l’assemblea dell’Aato 5 Marche Sud, presieduta dal Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, ha approvato la concessione di un contributo extra alle Amministrazioni comunali di cinque territori montani.

Si tratta di Amandola, Montefortino, Montemonaco, Montegallo e Arquata, per una somma totale pari a 100.000 euro derivanti dalle economie del bilancio Aato. Inizialmente era stato previsto lo stanziamento di circa 75.000 euro di contributo, che ora è stato implementato di ulteriori 25.000 euro circa.

L’intervento conferma quanto già fatto lo scorso anno, sempre attraverso l’erogazione di un contributo ai territori montani: “Abbiamo voluto dare un segnale chiaro e forte – ha dichiarato il presidente dell’assemblea, Marco Fioravanti – destinando economie di bilancio, frutto di una corretta gestione finanziaria, a cinque comuni montani sedi di sorgenti, in un momento molto delicato vista la situazione di emergenza idrica cui si deve far fronte. Riconoscere un contributo extra a tali aree dell’entroterra è la base per un lavoro concertato e positivo per tutto il nostro territorio”.

