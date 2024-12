OFFIDA – Durante la consueta conferenza di fine anno, il sindaco Luigi Massa, forte del rinnovato sostegno dei cittadini, ha sottolineato l’importanza di riprendere il cammino amministrativo con una squadra arricchita da nuove energie. Dopo un quinquennio di successi, si apre una nuova fase con obiettivi ambiziosi: dall’approvazione di un bilancio previsionale solido che guarda al 2027, fino a investimenti di rilievo come il nuovo polo 0-6 anni (che verrà inaugurato a settembre), la realizzazione del nuovo polo scolastico per il quale saranno affidati i lavori nei primi mesi dell’anno, la riqualificazione dell’ex mattatoio, destinato a ospitare l’Istituzione Sieber. Tra le altre priorità figurano la manutenzione delle cinte cimiteriali e la riqualificazione di Via dei Martiri della Resistenza.

“Offida è grande – continua Massa – anche grazie alle associazioni che operano sul territorio, in particolare la Pro Loco che costituisce uno dei grandi elementi collettività per tutte le iniziative di alto livello che svolge nel corso dell’anno”.



Il capogruppo Stefano D’Angelo ha evidenziato l’importanza della partecipazione collettiva, descrivendola come la chiave per raggiungere gli obiettivi. Si è soffermato sulle politiche internazionali, sottolineando il valore del pensare globale e agire locale attraverso iniziative come i corridoi umanitari per l’accoglienza dignitosa dei cittadini stranieri.

Responsabile di lavori pubblici, sisma e PNRR, il vice sindaco Davide Butteri ha messo in luce l’importanza della sinergia tra Amministrazione e uffici, che ha portato significativi finanziamenti a Offida. “Tra i progetti in corso spiccano il restauro degli impianti sportivi – continua Butteri – e stiamo pensando alla valorizzazione di edifici storici come Sant’Agostino e Palazzo Baroncelli”.



Isabella Bosano ha ribadito l’impegno verso le fasce più deboli della popolazione e la collaborazione con l’istituto scolastico per educare a un uso consapevole del digitale. In ambito turistico, l’assessora ha annunciato l’elaborazione di una nuova guida turistica per il 2025 e il potenziamento delle attività promozionali per il territorio.



Marica Cataldi ha sottolineato il valore della Cultura e dell’associazionismo come pilastri soprattutto per le piccole comunità. Tra i successi recenti, il rilancio della biblioteca e il sold-out del Colibrì Festival. Per l’assessora rimane fondamentale il coinvolgimento dei cittadini tramite la Consulta Giovani e i consigli di quartiere che ripartiranno a febbraio.



Fabio Amabili ha annunciato la stesura del nuovo regolamento per i dehors e l’implementazione della raccolta differenziata. Inoltre, l’assessore ha sottolineato che si punta a rimettere in piedi il gruppo di Protezione Civile per garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza.



La consigliera Simona Fioravanti, con competenza alle Pari Opportunità, ha evidenziato il valore del dialogo tra amministrazione, cittadini e commercianti, e ha posto l’accento sulle politiche e il coinvolgimento per sensibilizzare sul tema delle azioni antiviolenza con l’ambizione di realizzare un progetto per un centro antiviolenza a Offida.



Roberto Barbizzi, Consigliere delegato allo Sport, ha sottolineato il ruolo delle associazioni sportive, un punto di forza per Offida. Simone Perozzi ha invece illustrato la necessità di coinvolgere le aziende locali per creare una visione di sviluppo integrata e sostenibile.



Enio Marchei di Energie Offida si è detto soddisfatto dei progressi nel rinnovo delle reti elettriche e nella modernizzazione dei contatori, un passo cruciale verso la sostenibilità energetica. Quinto Menzietti del Forlini ha espresso preoccupazione per i tagli della Regione e dell’Ast, sottolineando la necessità di trovare soluzioni per garantire il servizio. Ha poi ringraziato Energia Offida per aver donato un mezzo per il trasporto dei frequentatori del centro diurno.



Concludendo, il sindaco Massa ha rivolto un invito a tutta la comunità: vivere con consapevolezza il presente, il quotidiano, e rafforzare la coesione per affrontare insieme le sfide future, continuando a costruire una Offida forte, solidale e proiettata verso il domani

