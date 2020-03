SCORRI SOTTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Qui le notizie di lunedì 23 marzo

ORE 19.50 Un milione di euro dal Gruppo Gabrielli per il nuovo ospedale di terapia intensiva

ORE 19.45 Controlli sulla costa e nell’entroterra, una denuncia in Riviera. Tante info per nuovi moduli

ORE 19.40 Area Vasta: “Notizia infondata sui tamponi. Da mercoledì in funzione la Cobas 6800”

ORE 19.35 Conte: “Multe fino a 4 mila euro. Nessuna militarizzazione delle città. Terapia Intensiva da 5343 posti a 8370”

ORE 19.30 Coronavirus Marche: aggiornamento delle ore 19 “Il Gores ci ha appena comunicato i decessi di oggi e le notizie sono veramente brutte – afferma il presidente della Regione Luca Ceriscioli – ancora una volta: nelle ultime 24 ore sono venute a mancare 32 persone e oggi abbiamo anche l’ufficializzazione di 4 decessi di pazienti residenti fuori regione e di 21 avvenuti nelle ultime tre settimane, che avevano diagnosi dubbie, oggi confermate. Cari marchigiani, la strada da percorrere è veramente difficile, ma noi continuiamo a mettere in campo tutte le soluzioni per fronteggiare questa emergenza. La vicinanza e l’affetto vanno a tutti coloro che soffrono e ai sanitari, che continuano a lavorare con grande impegno e grande senso di responsabilità.

Salgono a 283 i decessi complessivi, con età media 79,4 anni; il 98,2% ha patologie pregresse; 187 decessi a Pesaro, 48 Ancona, 31 Macerata, 16 Fermo, 1 Ascoli.

ORE 19 Coronavirus, in Abruzzo 689 casi positivi. 46 il numero dei decessi

ORE 18.45 Giuseppe Conte: “Ma quale 31 luglio: per quella data torneremo al nostro stile di vita, anzi, miglioreremo”

ORE 18.40 Ceriscioli: “Il picco arriverà tra una decina di giorni. Tanti contatti positivi per il Progetto 100”

ORE 18.35 Covid-19, Vinitaly slitta al 2021. Le voci dei produttori del Piceno

ORE 18.30 Coronavirus, verso la chiusura degli impianti di rifornimento carburante

ORE 18.25 Covid-19, Rotary San Benedetto in campo per aiutare l’Area Vasta 5

ORE 18.20 Piergallini: “Ospedale da campo a Grottammare: i cittadini non temano, saranno prese tutte le precauzioni”

ORE 18.15 Poste italiane, a Grottammare operativa solo la sede del Centro

ORE 18, CONFERENZA PROTEZIONE CIVILE Angelo Borrelli (Protezione Civile): oggi abbiamo 884 guariti, totale 8326, 3612 l’incremento dei positivi per un totale di 54030 di questi oltre 28 mila in isolamento 3383 in terapia intensiva. Anche oggi abbiamo registrato un numero elevato di 743 deceduti.

Auguri a Guido Bertolaso, oggi colpito da coronavirus.

Un giornalista di Rai2 chiede: “Che veniamo a fare qui alle 18 se i dati non sono reali?”

Io ho chiarito che ci sono diverse idee sul numero di asintomatici, io ho detto che “potrebbe anche essere” un valore di 10 volte superiore a quello che registriamo. Anche tra i miei collaboratori sono stati individuati tre positivi asintomatici.

Franco Locatelli (Presidente Consiglio Superiore Sanità): “Sulla durata delle misure di contenimento. La durata delle attuali misure di contenimento mirate alle attività lavorative non essenziali è del 3 di aprile, e nei giorni precedenti verranno prese le decisioni del caso in funzione dell’epidemia.

ORE 17.20 Aggiornamento situazione mascherine e tamponi all’ospedale di San Benedetto

ORE 16 Numero verde da chiamare per disagio psicologico da Coronavirus, 800 936 755

ORE 15.40 Ceriscioli in quarantena

ORE 15.30 ELABORAZIONE DATI GORES Abbiamo costruito l’evoluzione del numero di contagiati per provincia. Il dato che ci sembra più consolidato è quello di un rallentamento vistoso a Pesaro, provincia con la situazione più difficile, nella quale ormai da giorni l’incremento dei contagiati non supera il 5%.

Nel Piceno sembra si sia evitata la curva delle altre province, mentre un certo rallentamento si ha anche per le province del centro della Regione. Leggi sotto per tutti i dettag.i.

ORE 15.30 Ancora proteste sindacali: quattro sigle contro la Ciip che si oppone al lavoro da casa

ORE 15 Ugl chiede dispositivi di protezione per i lavoratori della Picenambiente

ORE 14.10 DATI GORES MARCHE

Dei 2.736 contagiati nella Regione Marche, 1371 sono a Pesaro, 751 ad Ancona, 368 Macerata, 139 a Fermo, 64 Ascoli Piceno, 43 extra-regione.

Totale test effettuati 7229; test positivi 2736; test negativi 4493.

Totale ricoverati 1011; non in Terapia Intensiva 693, in Terapia Intensiva 149, area post-critica 169.

Dimessi 105 (pazienti in isolamento domiciliare).

Guariti 8.

Isolamento domiciliare 1487 (positivi)..

Deceduti 230.

Ricoveri in terapia intensiva, per struttura: Pesaro Marche Nord 36, Ancona Torrette 38, Senigallia 7, Fermo 10, Civitanova 9, Jesi 15, Urbino 7, Camerino 11, San Benedetto 9, Macerata 1, Inrca Ancona 6.

Ricoverati in subintensiva 118: Citivanova 4, Camerino 6, San Benedetto 9, Jesi 13, Pesaro Marche Nord 69, Ancona Torrette 17.

Casi in isolamento domiciliare (non hanno effettuato il tampone ma sono isolati perché entrati in contatto con un caso accertato o presunto di positività o arrivano da regioni ad alta incidenza): totale 5397, di cui asintomatici 4239, sintomatici 1158 – operatori sanitari 557.

Ancona: totale 1333, di cui asintomatici 967, sintomatici 366 – operatori sanitari 162.

Pesaro: totale 2371, di cui asintomatici 1888, sintomatici 483 – operatori sanitari 200.

Macerata: 812, di cui asintomatici 639, sintomatici 173 – operatori sanitari 82.

Fermo: totale 581, di cui asintomatici 480, sintomatici 101 – operatori sanitari 94.

Ascoli: totale 300, di cui asintomatici 265, sintomatici 35 – operatori sanitari 19.

ORE 13.20 Covid-19, Rotary San Benedetto dona 150 mascherine alla Polizia Municipale

ORE 13.10 San Benedetto: sanificazione nella vecchia sede comunale di piazza Battisti e nei locali del Cimitero

ORE 13 Assembramenti e mancata distanza di sicurezza a San Benedetto: “Più controlli e sanzioni”

ORE 12.45 Guido Bertolaso positivo al Coronavirus: “Coordinerò lavori nelle Marche, vincerò questa battaglia”

ORE 12.35 Amat, sospesi tutti gli spettacoli nelle Marche fino a Pasqua

ORE 12.30 APPROFONDIMENTO DATI GORES Per comprendere al meglio l’evoluzione dei nuovi contagi giornalieri nelle Marche proponiamo un grafico e una tabella, come al solito, che andrebbero letti univocamente.

Infatti stiamo assistendo a questi fenomeni:

a) un graduale appiattimento della percentuale dei nuovi contagiati, che negli ultimi due giorni si attesta a poco più del 6% giornaliero, risultato mai raggiunto in precedenza;

b) un numero assoluto di nuovi contagiati che resta abbastanza costante: infatti la percentuale diminuisce su un numero complessivo in aumento, ma l’incremento giornaliero non decresce numericamente in maniera eccessiva.

c) un rapporto abbastanza stazionario tra il numero di nuovi positivi e numero di tamponi analizzati. Questo potrebbe significare due cose: da una parte che non vi sia una esplosione in corso, e che i contagi attuali sono quasi tutti relativi alla diffusione precedente alle restrizioni sul movimento. Dall’altra che al paventato aumento di nuove analisi, vi sia anche un conseguentemente aumento dei positivi intercettati..

d) i positivi intercettati al momento non rilevati sarebbero per forza di cose asintomatici, non ricorrendo al momento a cure mediche. Questo sposterebbe, nel momento in cui si andrà ad aumentare il numero dei tamponi, l‘attenzione al numero di terapie intensive e decessi, per misurare la pressione sul sistema sanitario e sulla letalità del virus.

Di questo ci occuperemo a breve.

e) la limitazione degli spostamenti sposta l’analisi più che all’evoluzione del dato regionale a quelli provinciali/locali, perché eventuali focolai al momento avrebbero difficoltà a spostarsi con facilità in altre zone della regione e d’Italia.

ORE 11.30 Grottammare: ipotesi struttura da 80 posti per terapia intensiva vicino svincolo A14

ORE 11, I DATI GORES Sono 185 i positivi nella Regione Marche comunicati dal Gores Marche. Un numero che conferma la crescita più ridotta degli ultimi giorni. Fra poco tutte le informazioni. Il numero di tamponi realizzato è di 465. Il totale dei positivi sale a 2736

Di seguito le tabelle diffuse dall’Ente

ORE 10.40 Unione dei Comuni della Vallata, squadra d’emergenza per i bisogni psico-sociali

ORE 10.30 Occhio alle bufale: articolo dell’Istituto Superiore di Sanità

ORE 10.20 Ripatransone, rinviato il Cavallo di Fuoco. Era in programma il 19 aprile

ORE 10.10 Tatuatore abusivo al centro di San Benedetto: denunciato per esercizio abusivo e inosservanza dei provvedimenti anti-Coronavirus. Anche quattro clienti, giovani di San Benedetto e Ascoli

ORE 10 Controlli anticontagio Covid-19: trenta denunce nel Piceno, quasi 2 mila controlli

ORE 9.40 Covid-19, nuovo modulo autocertificazione per gli spostamenti. Stampa il documento Pdf

ORE 9.30 Dispositivi medici per terapia intensiva in viaggio verso la Grecia, nei guai imprenditore. Maxi sequestro delle Fiamme Gialle e denuncia

Di seguito alcuni grafici e tabelle significative del giorno precedente.

