ORE 18.40 DATI AREA VASTA 5

Ascoli, 77 positivi (3 deceduti, 4 guariti, 70 ancora positivi).

San Benedetto 68 positivi (4 deceduti, 2 guariti, 62 ancora positivi).

Grottammare 17 positivi.

Monsampolo 17.

Monteprandone 16.

Castel di Lama 10 (1 guarito, 9 ancora positivi).

Force 9 positivi.

ORE 18.40 DATI PROTEZIONE CIVILE

aD oggi, 2 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 209.328, con un incremento rispetto a ieri di 1.900 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.704, con una decrescita di 239 assistiti rispetto a ieri.

Tra gli attualmente positivi 1.539 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 39 pazienti rispetto a ieri.

17.357 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 212 pazienti rispetto a ieri.

81.808 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 474 e portano il totale a 28.710. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 79.914, con un incremento di 1.665 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.667 in Lombardia, 15.719 in Piemonte, 9.323 in Emilia-Romagna, 7.431 in Veneto, 5.365 in Toscana, 3.598 in Liguria, 4.452 nel Lazio, 3.205 nelle Marche, 2.721 in Campania, 1.282 nella Provincia autonoma di Trento, 2.954 in Puglia, 2.186 in Sicilia, 1.109 in Friuli Venezia Giulia, 1.879 in Abruzzo, 703 nella Provincia autonoma di Bolzano, 196 in Umbria, 730 in Sardegna, 98 in Valle d’Aosta, 713 in Calabria, 191 in Basilicata e 182 in Molise.

ORE 18.30 Castel di Lama, altre mascherine per i cittadini. Ordinanze imminenti per parchi e cimitero

ORE 18 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Sono undici i decessi nella nostra regione nelle ultime 24 ore. Le vittime avevano già pregresse patologie. Un bollettino più pesante, purtroppo, rispetto agli ultimi giorni. Il totale delle vittime sale a 927.

Di seguito il report completo GORESarancio30042020_18

ORE 17 Azzolina: “A settembre lezioni metà a scuola e metà a casa”

ORE 16.45 Lungomare, passeggiata senza “assembramenti”: un po’ di coraggio per cambiare passo

ORE 16.30 Fiera Hospital, anche i sindacati all’attacco: “Ai medici si chiede lavoro oltre gli orari da contratto”

ORE 16 Covid-19, guarisce la persona contagiata ad Acquasanta. Stangoni: “Buona notizia”

ORE 15 Colli del Tronto, Castorano e Spinetoli: 2500 porzioni di gelato gratis per 800 famiglie

ORE 14.30 “Spreco di denaro, brinderanno i privati”, Fiera Covid Hospital bocciato senza pietà dai medici Marche

ORE 13.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore un contagio in più nel Piceno. Da inizio emergenza, quindi, i casi positivi nella nostra provincia sono 282. Soltanto a Fermo la dinamica dell’aumento ha mostrato un incremento relativo, anche se la provincia fermana arriva da molti giorni a crescita molto lenta o stabile.

A Pesaro 2529 positivi (+2), Ancona 1814 (+1), Macerata 1026 (+2), Fermo 449 (+9), Ascoli 282 (+1), extra regione 198 (zero).

Di seguito il report completo odierno GORESgiallo02052020_12

ORE 13 Parchi e giardini ancora chiusi dal 4 maggio a San Benedetto. Ecco quali e perché

ORE 12.30 Primo Maggio, mille controlli nel Piceno: 20 sanzioni. Elicottero della Polizia in spiaggia per un’avaria

ORE 11.30 Sisma, Legnini: “Rivoluzione copernicana. Si ricostruirà in autocertificazione, progettisti fondamentali”

ORE 12 Grottammare, 7200 mascherine gratuite consegnate ai cittadini. “Ora ultima fase di distribuzione”

ORE 11 Spiaggia e Coronavirus, proposte Itb: 12 metri quadri per ombrellone, massimo 3 persone

ORE 10 AGGIORNAMENTO GORES

Il dato odierno può essere considerato il migliore dall’inizio dell’epidemia.

Se in termini assoluti il 26 aprile vi furono soltanto 16 casi, è vero che in quella data in tamponi furono 510, la metà di quanti analizzati nelle ultime 24 ore.

Dunque abbiamo un numero di nuovi positivi basso, 23, con un incremento percentuale dello 0,4%.

La percentuale di tamponi positivi sul totale è del 2,2%.

ORE 9.30 AGGIORNAMENTO GORES MARCHE 23 nuovi casi su 1033 tamponi analizzati in Regione. Totale positivi 6298.

I dati odierni, il report completo GORESblus02052020_9

